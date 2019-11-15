Президент Эстонии: с Россией нужно общаться, но помнить про Крым и советскую оккупацию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Le Monde отметила, что согласна с Эммануэлем Макроном, который призывает укреплять сотрудничество с Россией. Тем более, по её словам, именно странам Прибалтики, которые пережили «советскую оккупацию», важно поддерживать постоянные контакты с Москвой.

Керсти Кальюлайд стала первой женщиной, которую выбрали на пост президента Эстонии. В интервью Le Monde, которое она дала по случаю визита на Форум мира в Париже, она рассказала, что президент Франции Эммануэль Макрон ратует за наращивание сотрудничества с Россией. И, по её словам, со стратегической точки зрения Эстония придерживается той же позиции: нужно обеспечить мирное сосуществование с соседом, «который не уважает международное право и собственные обязательства».

Однако с тактической точки зрения Эстония и Франция могут придерживаться разных позиций, заявила Кальюлайд. Так, она была против возвращения России в ПАСЕ. «Поддерживать постоянные контакты с Москвой необходимо. Но мы не можем забыть, что Крым по-прежнему оккупирован, равно как и часть Грузии, и что конфликт на востоке Украины всё ещё идёт», — приводит её слова издание.

Эстония входит в ЕС и НАТО, поэтому, несмотря на то что Россия — сложный сосед, с ней нужно вести переговоры. «Мы, прибалты, не можем довольствоваться тем, чтобы смотреть и ничего не делать, потому что мы пережили советскую оккупацию. Мы должны входить в число тех, кто действует», — объяснила Кальюлайд.

Однако при этом она отметила, что, раз Эстония входит в НАТО, ей нечего бояться. «Москва, похоже, правда, верит, что её соседи не обладают свободой решать собственную судьбу, и из-за России в воздухе витает угроза интервенции, если страны слишком сильно сблизятся с Западом или ЕС». Поэтому, по её мнению, западные страны должны поддержать стремление других государств укреплять сотрудничество с Европейским союзом.

Члены НАТО приняли решение укреплять присутствие на востоке — в Польше и странах Прибалтики. И Кальюлайд выразила уверенность, что каждый из размещённых там солдат станет при необходимости сражаться за них. Она отмечает, что у стран идёт плодотворное сотрудничество по вопросам обучения и укрепления альянса, а слова Макрона о «смерти мозга» НАТО относятся скорее к стратегическому уровню.

Евросоюзу приходится отвечать на новые вызовы, отмечает эстонский президент. Например, по её словам, европейский бюджет больше не может существовать в прежнем виде, поскольку необходимо выделять больше ресурсов на исследования, на внутреннее сплочение стран и на оборону.

Помимо всего прочего, Кальюлайд отметила, что, судя по последним опросам, три эстонца из четырёх благосклонно относятся к ЕС, тогда как в 2003 году многие эстонцы высказывались против вступления в Евросоюз. Она объясняет такую динамику тем, что эстонцы познали выгоды от вступления в Европейский союз, от Шенгена, от единой валюты, общего рынка. Она признаёт, что им по-прежнему сложно вводить европейские правила, но их правительство планомерно придерживается выбранного курса.

Впрочем, как она отмечает, ценность демократии сейчас ставится под вопрос во всех странах, не только в Восточной Европе. В этой системе они стремились видеть лишь позитивные стороны, забывая о побочных эффектах. А именно эти эффекты и приводят к тому, что люди теряют веру в демократию, отметила Керсти Кальюлайд в интервью Le Monde.