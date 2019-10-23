Euronews: на юге Европы всё больше стариков, а молодёжь с трудом находит работу

Исследования Евростата показывают, что население продолжает «стареть»: в прошлом году люди старше 65 лет составляли пятую часть всех жителей Евросоюза. Дольше всего живут на юге Европы, и здесь же — самый высокий уровень безработицы среди молодёжи. А в Прибалтике люди пенсионного возраста больше всего рискуют оказаться на грани бедности, передаёт Euronews.

Площадь в 4 миллиона квадратных километров, 513 миллионов жителей, 28 государств-членов. Таковы базовые параметры Европейского союза. Исследования Евростата (статистического агентства ЕС) позволяют выявить гораздо больше особенностей жизни людей в этом крупнейшем в мире сообществе наций.



Один из таких параметров — старение населения. В 2018 году люди старше 65 лет составляли одну пятую жителей Евросоюза. Больше всего стариков — в Италии, на втором и третьем месте — Греция и Португалия. В случае сохранения существующих демографических тенденций к 2050 году самой старой страной Европы станет Португалия, где более трети населения будут составлять пожилые люди.



Один из факторов старения населения — рост ожидаемой продолжительности жизни. По данным на 2017 год, среднестатистический гражданин государства ЕС старше 65 лет доживёт до 83 лет, а среднестатистическая гражданка умрёт не раньше, чем достигнув 86-летнего возраста.



Продолжает снижаться количество безработных. Хуже всего в этом отношении дела обстоят на юге Европы, особенно в Греции, Испании и Италии. Под ударом оказываются, прежде всего, молодые люди, не достигшие ещё 25 лет. В Греции работу не может найти каждая четвёртая работоспособная женщина. Безработными здесь остаются почти 40 процентов молодых людей.



Риск оказаться за чертой бедности выше всего в Румынии, Греции и Испании. Всего на этой грани живут почти 17 процентов активного населения Европейского союза.



Бедность людей пенсионного возраста характерна для трёх прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы. В Эстонии ниже черты бедности живут свыше 40 процентов людей старше 65 лет. Это только некоторые аспекты жизни в Евросоюзе, выявленные Евростатом.



Дата выхода в эфир 21 октября 2019 года.