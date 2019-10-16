NTD: «детский сад» для пенсионеров в Чебоксарах помогает активно общаться и укреплять здоровье

В Чебоксарах о пожилых заботятся, как о детях — в буквальном смысле слова, передаёт NTD. Здесь для пенсионеров открыли специальный «детский сад», где проводят с ними занятия по адаптированной программе и не дают скучать. Местные социальные службы, организовавшие этот проект, очень надеются, что и другие города России захотят перенять этот опыт.

80-летняя пенсионерка Роза Андреева собирается в «детский сад» для пожилых. Он работает в чувашском городе Чебоксары с 2017 года. Открыла его местная социальная служба.



РОЗА АНДРЕЕВА, пенсионерка: Ну как сидеть колом на лавочке? Там хоть общение, про книжки можно говорить. Сейчас самый кайф нам жить, старым — ничего нас не заботит, поесть есть, пенсию дают. Так что читай, ходи в сад! Он рядом.



Садик для пожилых работает с 8 до 16 часов.



ЕЛЕНА ГЕРОЕВА, родственница Розы: Как ребёнка приводишь в садик, так же получается и с бабушкой. То есть мы так же приводим её, так же передаём в руки, как воспитателю — но мы здесь оставляем специалистам просто. И знаем, что под присмотром. Их кормят, всё нормально.



День начинается с медосмотра. Потом — прогулки на свежем воздухе или уроки физкультуры. Засидевшимся дома бабушкам помогают вернуть гибкость суставов и физическую силу.



НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВА, инструктор по физкультуре: Адаптируем потихонечку: можете — делаем, не можете — отдыхаем и смотрим, наблюдаем. Физическая активность наших бабушек заметно улучшилась! Они сейчас не пропускают ни одного занятия, никто не сидит «на скамейке запасных», все охотно занимаются.



Бабушек учат играть в шашки и вышивать лентами. А в этом классе они осваивают премудрости XXI века — узнают, как пользоваться смартфонами. Это облегчает общение с близкими.



ЮЛИЯ ТОРИНА, пенсионерка: Вот у меня два сына, они живут отдельно. Они на работе, я дома одна остаюсь. Так мне дома очень скучно! А здесь, я сюда прихожу — тут у меня душа радуется, на сердце спокойно, потому что целый день мы под присмотром.



В садик для пожилых сейчас ходят восемь пенсионерок. Платят по 4 тысячи рублей в месяц. Говорят, что сиделка стоит намного дороже, а эта цена приемлема и для них, и для их детей. Ну а организаторы садика надеются, что другие города России захотят перенять этот опыт.



Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.