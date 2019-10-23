ERR: «нарушителя» эстонской границы медведя Прошу вскоре вернут в Россию

Молодой медведь Проша, который забрёл летом в Эстонию из Псковской области и был отловлен по просьбе местных жителей, может вернуться в Россию уже на следующей неделе. Как рассказал директор Таллинского зоопарка, куда был временно помещён Проша, все документы на медведя в порядке — и как только российская сторона подберёт подходящего перевозчика, его отправят на родину. Точное местонахождение медведицы Поли, которую видели вместе с Прошей, до сих пор неизвестно, сообщает ERR.
Пришедший летом в Эстонию из России, пойманный в Валгамаа и ожидающий сейчас в Таллинском зоопарке отправки в Россию, медведь Проша может вернуться в Россию уже на следующей неделе, если получится найти транспортную фирму с подходящей ценой и необходимыми документами. Директор зоопарка Тийт Маран рассказал агентству BNS во вторник, что документация по отправке медведя в Россию в порядке, а теперь российская сторона принимает ценовые предложения у лицензированных транспортных фирм.
«Разумеется, мы им всячески помогаем», — сказал Маран. Он выразил надежду, что Проша уже на следующей неделе вернётся на родину. «Похоже, что эту долгую смешную операцию получится завершить», — добавил директор зоопарка.
По его словам, пойманный в середине августа Проша по-прежнему находится в изоляции в Таллинском зоопарке, но его иногда выпускают погулять. «Он ждёт, когда его заберут. После этого он месяц проведёт в России в карантине, а затем его выпустят на природу. По словам россиян, он будет жить в Марий Эл», — рассказал Маран.
В начале августа в Валгамаа появились медведи Поля и Проша, ушедшие из российского питомника для осиротевших медвежат. Медведи приходили в населённые пункты, где представляли опасность для людей, их не застрелили только по просьбе российских специалистов. Прошу поймали, о Поле до сих пор нет никакой информации.
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