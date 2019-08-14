ERR: один из псковских медведей в Эстонии был пойман и отправлен в зоопарк

На территории хутора в деревне Кулли задержали одного из двух молодых медведей, которые перебрались этим летом в Эстонию из Псковской области. После ветеринарного осмотра его доставили в Таллинский зоопарк и планируют позже вернуть в Россию, сообщает ERR. Второго медведя эстонским специалистам отловить пока не удалось.
В ночь на среду в Валгаском уезде был пойман один из двух медведей, которые этим летом перебрались в Эстонию из Псковской области. По данным Департамента окружающей среды, медведь был пойман на территории хутора в деревне Кулли.
Животное накормили, затем его осмотрел ветеринар. Утром зверя доставили в Таллинский зоопарк.
Следующим шагом является подготовка возвращения медведя в Россию. Следов второго медведя, который также пришёл в Эстонию из Псковской области, пока не обнаружено.
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