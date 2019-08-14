ERR: один из псковских медведей в Эстонии был пойман и отправлен в зоопарк

19:00 В МЧС заявили о локализации пожара в бизнес-центре Петербурга В МЧС заявили, что пожарным удалось локализовать возгорание в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

18:55 Названы даты проведения ПМЭФ-2020 Стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2020 году. Это 3 — 6 июня, сообщает газета «Известия».

18:54 На ЧФ прошли учения по развёртыванию полевого госпиталя На Черноморском флоте прошли учения по развёртыванию полевого госпиталя, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

18:54 Эксперт прокомментировал инцидент с промышленными альпинистами в Перми Председатель профсоюза промышленных альпинистов Санкт-Петербурга Виталий Овчинников в беседе со «Взглядом» прокомментировал инцидент с коллегами в Перми.

18:54 «Адмирал» уступил «Кошице» на турнире в Чехии Хоккеисты «Адмирала» уступили словацкому «Кошице» на Мемориале Збынека Кусы в Чехии.

18:53 Байкер Хирург оценил навыки Путина за рулём мотоцикла Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) оценил приезд президента России Владимира Путина на фестиваль байкеров в Севастополе на мотоцикле, отметив, что для этого нужно иметь «высокое мастерство».

18:52 В Госдуме оценили слова Меркель о причастности России к распаду ДРСМД Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

18:47 Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55 Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Отмечается, что цена нефти марки WTI опустилась ниже $55.

18:44 В Совбезе России заявили о «выдавливании» США конкурентов с IT-рынка Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете» отметил, что США используют тактику «выдавливания» конкурентов с IT-рынка под предлогом обеспечения кибербезопасности.

18:43 В МИД Украины оценили возможность введения визового режима с Россией Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц заявил, что в случае принятия решения о введении визового режима с Россией внешнеполитическому ведомству потребуется привлечь дополнительные ресурсы.

18:42 В Госдуме заявили о политической зависимости Восточной Европы от США Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Литвы Гитанаса Науседы об «опасности» «Северного потока — 2».

18:41 Баскетболист Фридзон назвал задачу сборной России на ЧМ-2019 Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон считает, что первоочередной задачей команды является выход из группового этапа в следующую стадию соревнований.

18:37 Ту-95МС совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Министерстве обороны России.

18:33 При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

18:28 В ДНР назвали число получивших гражданство России В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.

18:27 КДК РФС наказал «Рубин» за демонстративную работу Шаронова в качестве главного тренера Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» и лично Роман Шаронов наказаны денежными штрафами от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

18:24 В Литве заявили о важности экономического сотрудничества с Россией Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литве сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с Россией, но это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.

18:19 Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

18:15 Боец Тухугов может принять участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов может выступить на одном турнире с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

18:11 «Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры Космическая обсерватория «Спектр-РГ» в рамках пробного наблюдения за сверхмассивной чёрной дырой Стрелец-А* в центре Млечного пути подтвердила её высокую активность.

18:03 Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму Председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.

18:02 «Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкоговорителю Решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) грозненский «Ахмат» понёс наказание за использование громкой связи во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:3).

17:59 В Госдуме оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.

17:57 «Росконтроль» отчитался о проверке куриных шашлыков Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» отчитался о проверке куриных шашлыков, передаёт ФАН.

17:56 В Госдуме прокомментировали предложение создать в школах факультатив по киберспорту Зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.

17:55 Эксперт оценил планы по ограничению рекламы микрозаймов в России Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Госдума намерена обсудить ограничение рекламы микрозаймов в людных местах.

17:53 В Эстонии заявили о желании укрепить военное сотрудничество с США Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин хочет укреплять оборонное сотрудничество с США, так как они оказывали республике «наибольшую помощь в обеспечении безопасности».

17:52 Посол Пакистана в России рассказал об отношениях двух стран Посол Пакистана в России Кази Халилулла заявил, что отношения двух стран находятся на подъёме.

17:51 СМИ: Через систему быстрых платежей перевели 16 млрд рублей за полгода С 28 января в системе быстрых платежей проведено 1,74 млн операций на 15,72 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.

17:51 В ЦБ рассказали о динамике оформления ипотеки в СЗФО В Банке России рассказали о динамике оформления ипотечных кредитов в Северо-Западном федеральном округе, сообщает «ПолитЭксперт».

17:51 Президент Литвы заявил Меркель об «опасности» «Северного потока — 2» Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что высказал канцлеру Германии Ангеле Меркель позицию своей страны в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», который, по его словам, представляет определённую опасность.

17:50 В Перми завели дело по факту нападения на промышленных альпинистов В Перми завели уголовное дело по факту нападения на промышленных альпинистов, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на региональное СУ СК России.

17:49 Кононов: мы скорбим по ушедшему из жизни болельщику «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что клуб почтит память погибшего болельщика команды Алексея Бахыта.

17:48 В Госдуме прокомментировали прогноз о жаркой погоде в ряде регионов ЦФО Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз о жаркой погоде в ряде регионов Центрального федерального округа.

17:48 В Татарстане намерены реконструировать Нижнекамский шлюз В Татарстане планируют реконструировать Нижнекамский шлюз, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы.

17:47 Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму в ближайшие дни.

17:46 В «Сокольниках» пройдёт выставка «Частные музеи России. Самородки России» В парке «Сокольники» пройдёт выставка «Частные музеи России. Самородки России», сообщает сайт «Москва 24». Посетить её можно 7 и 8 сентября.

17:40 Польша планирует повысить цены на транзит газа из России В Польше заявили о намерении добиться существенного увеличения стоимости транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Соответствующее заявление сделал уполномоченный польского кабмина по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

17:39 Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.

17:36 Кононов поздравил «Краснодар» с победой над «Порту» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отдал должное футболистам «Краснодара», которые победили «Порту» в третьем квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.

17:30 Власти Крыма сообщили о хакерской атаке на госпорталы региона Глава Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил, что хакеры попытались провести массированную атаку на государственные порталы региона.

17:22 Скелетонистка Гирчак дисквалифицирована за употребление мельдония Российская скелетонистка Ангелина Гирчак получила двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённого препарата.

17:21 Детей из лагеря «Холдоми» направили на реабилитацию в детский центр Всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае принял на оздоровление 24 ребёнка, находившихся в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае во время пожара 23 июля и особенно нуждающихся в реабилитации.

17:20 В Минстрое России предложили изучить градостроительный опыт Японии Глава Министерства строительства России Владимир Якушев в рамках визита в Японию отметил необходимость изучения стандартов городской среды Токио для развития собственной градостроительной политики.

17:17 В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди» Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов в интервью «Российской газете» заявил, что целью надуманных обвинений в кибератаках со стороны США является желание легализовать военные операции против «неудобных стран», вплоть до применения ядерного оружия.

17:14 В Совфеде сравнили Меркель с сержантом после слов о России и ДРСМД Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

17:12 Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу Украинский государственный концерн «Укроборонпром» заявил об угрозе остановки работы Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ).

17:09 «Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.

16:57 Ковалёв выразил надежду на победу сборной России в общекомандном зачёте ЧМ по боксу Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от чемпионата мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге.