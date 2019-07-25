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ERR: не стреляйте в Полю и Прошу — Эстонию попросили вернуть молодых медведей в Россию
Российские зоозащитники обратились к министру окружающей среды Эстонии с просьбой не убивать двух молодых медведей, которых уже не раз замечали в окрестностях города Валга, а отправить их обратно в Россию. Департамент окружающей среды должен принять решение об их дальнейшей судьбе в ближайшие дни, сообщает ERR. Ранее Совет по охоте просил разрешить их досрочный отстрел до начала охотничьего сезона, объясняя это тем, что животные представляют опасность для местных жителей.
ERR: не стреляйте в Полю и Прошу — Эстонию попросили вернуть молодых медведей в Россию
Pixabay

Занимающаяся защитой животных российская организация попросила эстонские власти оставить в живых молодых медведей Полю и Прошу, которые пришли в Эстонию из России и которых часто замечают в Валгаском уезде, и направить их обратно в Россию. Соответствующее письмо президент организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва направила министру окружающей среды Эстонии Рене Кокку, сообщило в четверг издание Postimees.

«Это медведи из биологической станции «Чистый лес» в Торопце, которая занимается реабилитацией оставшихся без родителей медвежат и возвращением их в природу», — сообщила Боброва, предложив отогнать их в Россию или вывезти из Эстонии, предварительно усыпив. В министерстве в настоящее время составляется ответ на этот запрос.

В начале этой недели в обществе охотников Валгаского уезда сообщили, что два медведя, о которых идёт речь в письме, по-прежнему держатся поблизости к населённым пунктам и вероятность их ухода в лес незначительная.

Департамент окружающей среды должен принять решение об их дальнейшей судьбе к началу следующей недели. «До этого момента рекомендуем людям в окрестностях Валга проявлять осторожность. Не стоит близко подходить к медведям из любопытства. Это дикие животные, поведение которых может быть непредсказуемо», — отметили в департаменте.

Дата публикации 25 июля 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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ERR Эстония Европа
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