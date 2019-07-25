ERR: не стреляйте в Полю и Прошу — Эстонию попросили вернуть молодых медведей в Россию

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11:52 СМИ: Футболист «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените» Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Мерих Демирал попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

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