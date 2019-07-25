ERR: не стреляйте в Полю и Прошу — Эстонию попросили вернуть молодых медведей в Россию

Российские зоозащитники обратились к министру окружающей среды Эстонии с просьбой не убивать двух молодых медведей, которых уже не раз замечали в окрестностях города Валга, а отправить их обратно в Россию. Департамент окружающей среды должен принять решение об их дальнейшей судьбе в ближайшие дни, сообщает ERR. Ранее Совет по охоте просил разрешить их досрочный отстрел до начала охотничьего сезона, объясняя это тем, что животные представляют опасность для местных жителей.
Занимающаяся защитой животных российская организация попросила эстонские власти оставить в живых молодых медведей Полю и Прошу, которые пришли в Эстонию из России и которых часто замечают в Валгаском уезде, и направить их обратно в Россию. Соответствующее письмо президент организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва направила министру окружающей среды Эстонии Рене Кокку, сообщило в четверг издание Postimees.
«Это медведи из биологической станции «Чистый лес» в Торопце, которая занимается реабилитацией оставшихся без родителей медвежат и возвращением их в природу», — сообщила Боброва, предложив отогнать их в Россию или вывезти из Эстонии, предварительно усыпив. В министерстве в настоящее время составляется ответ на этот запрос.
В начале этой недели в обществе охотников Валгаского уезда сообщили, что два медведя, о которых идёт речь в письме, по-прежнему держатся поблизости к населённым пунктам и вероятность их ухода в лес незначительная.
Департамент окружающей среды должен принять решение об их дальнейшей судьбе к началу следующей недели. «До этого момента рекомендуем людям в окрестностях Валга проявлять осторожность. Не стоит близко подходить к медведям из любопытства. Это дикие животные, поведение которых может быть непредсказуемо», — отметили в департаменте.
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