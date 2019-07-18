ERR: эстонские охотники просят досрочно разрешить отстрел медведей из России

Местные жители уже неоднократно натыкались на молодых медведей из Псковской области, которые повадились ходить в Эстонию и представляют опасность для людей. В связи с этим Совет по охоте Валгаского уезда намерен получить спецразрешение на отстрел медведей ещё до начала охотничьего сезона, сообщает ERR. Эстонские охотники также просят увеличить квоту на отстрел и во время официального сезона, поскольку нападения медведей на пасеки участились.
Совет по охоте Валгаского уезда попросит Департамент окружающей среды выдать специальное разрешение на отстрел до начала охотничьего сезона двух молодых медведей, которые перебрались в Эстонию из России. А также увеличить до двух особей официальную уездную квоту на отстрел медведей, которые повадились ходить на пасеки в окрестностях Валга.
По словам специалиста по охоте Департамента окружающей среды Михкеля Пастика, двое пришедших из России медведей остаются поблизости к людям и представляют опасность. Поэтому их нужно застрелить, не дожидаясь начала сезона, сообщило издание Lõuna-Eesti Postimees.
Кроме того, охотникам нужно выдать разрешение на отстрел не одного, а двух медведей и во время официального сезона, потому что нападения медведей на пасеки участились.
В течение последнего месяца жители Валгамаа неоднократно натыкались на медведей. 29 июня два молодых медведя из Псковской области зашли в город Валга, а 10 июля один из них наведался в деревню Тыллисте в 12 километрах от Валга. Медведей также замечали в деревнях Яаникесе и Соору, на шоссе рядом с Валга, а также в окрестностях Валка на территории Латвии.
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