Haaretz: Россия осудила план Израиля по захвату Западного берега реки Иордан

Накануне визита в Москву Биньямина Нетаньяху Министерство иностранных дел России раскритиковало его предложение об аннексии Иорданской долины для создания буферной зоны, пишет Haaretz. Как и другие страны международного сообщества, Москва опасается обострения конфликтной ситуации в регионе и срыва мирных переговоров Израиля с его арабскими соседями.

В среду, накануне встречи Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве, МИД России осудил план последнего по аннексии части территорий Западного берега реки Иордан, сообщает Haaretz. Как передаёт издание со ссылкой на AFP, захват Израилем Иорданской долины и северной части Мёртвого моря может привести к «резкой эскалации напряжённости в регионе», а также «подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями».

Тем временем иранское полуофициальное новостное агентство Tasnim приводит слова представителя внешнеполитического ведомства Ирана, который считает планы Нетаньяху и частые обвинения Тегерана частью стратегии для победы на выборах. Саудовская Аравия также назвала намерения премьер-министра «очень опасной эскалацией», присоединившись к обвинениям международного сообщества, которое подняло игнорируемый всеми вопрос о государственном статусе Палестины.

Как напоминает израильская газета, во вторник на пресс-конференции Нетаньяху заявил, что в случае своего переизбрания в следующий вторник распространит израильский суверенитет на Иорданскую долину и захватит еврейские поселения. Ранее Нетаньяху уже делал подобные заявления, но не выполнял их, а сейчас его слова рассматривают как попытку привлечь на свою сторону больше консервативных избирателей. По предположению издания, вряд ли такие действия вызовут глобальную реакцию в Арабском мире, где палестинский вопрос отошёл на второй план для решения более насущных региональных проблем.

Однако Иордания и ООН немедленно отвергли предложение премьер-министра, а Саудовская Аравия ясно дала понять, что мир возможен только после возвращения захваченных у Палестины территорий. В МИД Турции заявление Нетаньяху назвали «новым проявлением десятилетней деятельности Израиля и его противозаконных действий», призвав международное сообщество «не молчать».

Организация исламского сотрудничества, включающая 57 стран, осудила план премьер-министра и отметила, что проведёт заседание, чтобы «принять срочные политические и юридические меры для ответа на такую агрессивную позицию Израиля». Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также выразил свой протест против плана Нетаньяху, хотя в последние годы многие входящие в его состав страны близко подошли к открытому сотрудничеству с Израилем — сам премьер-министр ставит это себе в заслугу как одно из главных дипломатических достижений.

По словам Биньямина Нетаньяху, важно действовать сейчас, пока президент Дональд Трамп готовится представить после выборов 17 сентября свой план по мирному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Как рассказывает Haaretz, Иорданская долина относительно негусто заселена и является стратегическим оружием, потому что станет буферной зоной во время потенциальной атаки с востока.