Сенатор: цель России — «сеять хаос», а Трамп «подливает масла в огонь»

Некоторые республиканцы присоединились к заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что в американские выборы могла вмешаться не Россия, а Украина, передаёт MSNBC. По словам сенатора-демократа Гэри Питерса, в 2020 году Россия «снова вмешается», потому что её цель — «подорвать западные демократии».

Как вы смотрите, сэр, на ваших коллег из Республиканской партии и на то, что некоторые из них по-прежнему считают, что в кибератаках или во вмешательстве в наши выборы 2016 года виновата Украина?



ГЭРИ ПИТЕРС, сенатор США: То, что мы слышим такие заявления, очень примечательно. Ясно, что это сделали русские. Как вы уже сказали, все разведывательные агентства США недвусмысленно заявляли, что в наши выборы вмешивались русские, что это делалось очень согласованно, очень тонко, что это были не украинцы. Кажется, о том, что это были украинцы, заявлял только господин Путин. Господин Путин вбросил эту идею. Думаю, русские сейчас, наверное, улыбаются: они ведь заставили некоторых выборных официальных лиц в американском госаппарате сказать, что это была Украина, тогда как мы все знаем, что это совсем не так!



Возможно, отчасти это потому, что президент (Трамп. — ИноТВ) сам продолжает продвигать теории заговора. Вдобавок ко всему, он проталкивает идею о том, что взломанный сервер национального комитета Демократической партии находится у украинской компании.



ГЭРИ ПИТЕРС: Да.



Послушаем, что он говорил об этом на Fox & Friends.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Они передали сервер CrowdStrike, или как она там называется… Это компания, которая принадлежит очень богатому украинцу. И я по-прежнему хочу увидеть этот сервер. Знаете, ФБР так и не заполучило этот сервер. И это очень важная часть этой истории. Почему они передали его украинской компании?



СТИВЕН ДУСИ, ведущий Fox & Friends: Вы уверены, что они это сделали? Вы уверены, что они передали его Украине?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Поговаривают, что так.



(Смех.) Для справки: CrowdStrike — это фирма, занимающаяся вопросами кибербезопасности, и её штаб-квартира, на самом деле, находится в Калифорнии, у нас, в Соединённых Штатах! И национальный комитет Демократической партии на самом деле нанял их, чтобы расследовать несанкционированный доступ к данным.



Но как вы думаете, сенатор Питерс, почему президент продолжает продвигать эту ложную теорию заговора?



ГЭРИ ПИТЕРС: Я не знаю точно, что за этим стоит. Но всегда интересно его нежелание признать, что русские были настолько активны во время выборов, притом что доказательств тому предостаточно. Он вбрасывает эти теории заговора, не подкреплённые никакими доказательствами. Он продолжает повторять это, а потом некоторые сенаторы-республиканцы, явно чувствуя себя неловко, дают такие ответы. И их ответы в лучшем случае неискренни.



Но ясно, что это были русские. И мы должны всерьёз обеспокоиться, потому что в 2020 году русские снова вмешаются в выборы. Мы должны быть очень бдительными на этот счёт. Мы должны понимать, с чем мы на самом деле имеем дело. Должны быть готовы иметь с этим дело и понимать, что русскими движет желание сеять хаос. Они делают это не только в Соединённых Штатах, но и в европейских странах. Их цель — подорвать западные демократии и создать этот хаос. И президент (Трамп. — ИноТВ), по сути, подливает масла в огонь — вероятно, в угоду собственной политической повестке дня. Но это явно противоречит интересам национальной безопасности Америки и, что ещё важнее, самим основам нашей демократии и ценностям, которые мы отстаиваем.



Дата выхода в эфир 24 ноября 2019 года.