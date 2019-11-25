Hill: американский сенатор заподозрил Украину во взломе серверов Демократической партии

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди не дал конкретного ответа на вопрос о том, кто взломал серверы американской Демократической партии в 2016 году, пишет The Hill. По мнению сенатора, сделать это могла и Украина.

Американский сенатор Джон Кеннеди затруднился с ответом на вопрос о том, согласен ли он с тем, что именно Россия, а не Украина взломала сервер национального комитета Демократической партии США в 2016 году, пишет The Hill.

«Я этого не знаю, как и вы, как и кто-либо из нас», — заявил Кеннеди, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что ответственность за взлом несёт Россия. После того как ему напомнили о том, что все службы безопасности возлагают вину на Россию, сенатор ответил, что это могла быть и Украина.

Кроме того, Кеннеди отметил, что сенатский комитет по разведке не стал вызывать на допрос бывшего подрядчика американского посольства, подозревавшегося в связях с украинским правительством.

The Hill напоминает, что в минувшую пятницу бывшая сотрудница Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл раскритиковала республиканцев за распространение «выдуманных историй» о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года.