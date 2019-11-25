Hill: американский сенатор заподозрил Украину во взломе серверов Демократической партии

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди не дал конкретного ответа на вопрос о том, кто взломал серверы американской Демократической партии в 2016 году, пишет The Hill. По мнению сенатора, сделать это могла и Украина.
Американский сенатор Джон Кеннеди затруднился с ответом на вопрос о том, согласен ли он с тем, что именно Россия, а не Украина взломала сервер национального комитета Демократической партии США в 2016 году, пишет The Hill.
«Я этого не знаю, как и вы, как и кто-либо из нас», — заявил Кеннеди, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что ответственность за взлом несёт Россия. После того как ему напомнили о том, что все службы безопасности возлагают вину на Россию, сенатор ответил, что это могла быть и Украина.
Кроме того, Кеннеди отметил, что сенатский комитет по разведке не стал вызывать на допрос бывшего подрядчика американского посольства, подозревавшегося в связях с украинским правительством.
The Hill напоминает, что в минувшую пятницу бывшая сотрудница Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл раскритиковала республиканцев за распространение «выдуманных историй» о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года.
Издание также отмечает, что Кеннеди назвал показания о сделке «услуга за услугу» между Вашингтоном и Киевом «отвлекающим манёвром». Кроме того, сенатор отметил, что подобная сделка была бы противозаконной только в том случае, если бы она была нацелена на нанесение вреда политическим противникам.
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