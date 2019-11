Газета The New York Times отказалась от своих собственных слов о том, что Киев вмешивался в президентские выборы с целью подорвать кампанию Трампа, сообщает The Washington Examiner. В докладе, опубликованном в пятницу, изменчивое издание заявило, что действия украинцев контролировались Москвой.

Теперь, когда общественность наконец дошла до того, чтобы признать факт вмешательства правительства Украины в выборы 2016 года с целью навредить кампании Трампа, национальные медиа стали притворяться, что этого никогда не происходило, пишет The Washington Examiner. Так, The New York Times притворяются, что они сами не были первыми, кто написал об этом факте.

Как рассказывает издание, в пятницу в газете The New York Times опубликовали доклад, согласно которому украинское вмешательство было организовано в России. По сообщению, «американские разведчики проинформировали сенаторов и их помощников, что Россия участвовала в многолетней кампании, чтобы главным образом свалить на Украину ответственность за свои собственные хакерские атаки во время выборов 2016 года». Однако The Washington Examiner задаётся вопросом, распространяется ли эта «многолетняя кампания» август 2016 года, когда газета The New York Times заявила о том, что на Украине целое государственное ведомство проводит расследование в отношении Пола Манафорда, который был тогда главой избирательной кампании Трампа. Издание утверждало, что «новое Национальное антикоррупционное бюро» Украины, которое сотрудничает с ФБР, получило доступ к таинственному рукописному дневнику, который показывает, что Манафорд получал миллионы долларов от одного из пророссийских политиков. «Следователи заявили, — отмечается в статье, — что выплаты были частью незаконной неофициальной схемы, а среди получателей числятся сотрудники избирательной комиссии».

Журналист The Washington Examiner задаётся вопросом: если это заявление было частью большой российской кампании по дезинформации, то когда газета собирается опубликовать опровержение? «Мы должны поверить», пишет обозреватель, что правительство Украины совершенно случайно обнаружило эту маленькую записную книжечку – буквально на месте сгоревшего здания, — согласно которой Манафорт отмывал деньги. «Мы должны поверить», что это находка была волею судьбы, а не ответным ударом против Трампа, который говорил хорошие вещи о России.

«Я в это не верю», — заявляет автор статьи. Самое влиятельное государственное ведомство Украины проводило расследование в отношении высокопоставленного чиновника в штабе главного кандидата на президентское кресло. Тем не менее, доклад The New York Times в пятницу сбросил со счетов задокументированное и последовательное вмешательство Украины. «Добро пожаловать в 1984 (роман Дж. Оруэлла. — Ино ТВ)!» — такими словами завершает журналист The Washington Examiner свою статью.