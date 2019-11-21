CNN: исторический момент — свидетель по делу об импичменте связал Трампа с давлением на Украину

Показания посла США при ЕС Гордона Сондлэнда могут стать историческим моментом в деле импичмента Дональда Трампа, передаёт CNN. Как отмечает канал, во время слушаний, больше похожих на голливудский триллер, Сондлэнд напрямую связал американского лидера и его ближайшее окружение с давлением на Украину в попытке заставить её расследовать деятельность на территории страны политического соперника Джо Байдена.

В эти дни многие испытывают искушение называть каждый эпизод дела об импичменте историческим — а затем наступают дни, такие как сегодня, которые соответствуют этому описанию. Сегодня мы прослушали показания Гордона Сондлэнда, который находился в эпицентре всего этого дела. И мы увидели драму, достойную голливудского триллера. Перед слушаниями никто не имел ни малейшего понятия, что он скажет. Прошлым вечером этого никто не знал.



Кое-кто был уверен, что Сондлэнд воспользуется пятой поправкой* — но он этого не сделал. Вместо этого последовало продолжение драмы. Мы видели, как он напрямую связал президента с рассматриваемым делом, отметив, что здесь в разной степени замешаны ключевые члены его правительства, включая и. о. главы аппарата Белого дома Мика Малвени, госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри, бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и вице-президента Майка Пенса.



Сондлэнд показал, что понял: президент хотел удержать помощь (Киеву. — ИноТВ), а также не оказывать ему исключительно важную поддержку, в том случае, если Украина не объявит о начале расследования деятельности его политического соперника Джо Байдена, а также теории заговора, согласно которой Украина пыталась помешать Трампу на выборах 2016 года.



Кроме того, Сондлэнд назвал имя Руди Джулиани, который раньше был известен как «мэр Америки». Но это было давно. Сондлэнд описал схему, из-за которой Уотергейт — если информация подтвердится, — покажется мелочью.



И это лишь часть процесса, который инициировался лишь три раза с момента основания нашей страны. До того, чтобы этот день вошёл в историю, ещё далеко, но завтра слушания продолжатся — а мы продолжим освещать события вместе с Крисом Куомо. Увидимся снова в прямом эфире в 11 вечера. Крис?



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 ноября 2019 года.



* Согласно пятой поправке Конституции США, никто не обязан свидетельствовать против себя (прим. ИноТВ).