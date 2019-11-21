CNN: исторический момент — свидетель по делу об импичменте связал Трампа с давлением на Украину

Показания посла США при ЕС Гордона Сондлэнда могут стать историческим моментом в деле импичмента Дональда Трампа, передаёт CNN. Как отмечает канал, во время слушаний, больше похожих на голливудский триллер, Сондлэнд напрямую связал американского лидера и его ближайшее окружение с давлением на Украину в попытке заставить её расследовать деятельность на территории страны политического соперника Джо Байдена.
В эти дни многие испытывают искушение называть каждый эпизод дела об импичменте историческим — а затем наступают дни, такие как сегодня, которые соответствуют этому описанию. Сегодня мы прослушали показания Гордона Сондлэнда, который находился в эпицентре всего этого дела. И мы увидели драму, достойную голливудского триллера. Перед слушаниями никто не имел ни малейшего понятия, что он скажет. Прошлым вечером этого никто не знал.
Кое-кто был уверен, что Сондлэнд воспользуется пятой поправкой* — но он этого не сделал. Вместо этого последовало продолжение драмы. Мы видели, как он напрямую связал президента с рассматриваемым делом, отметив, что здесь в разной степени замешаны ключевые члены его правительства, включая и. о. главы аппарата Белого дома Мика Малвени, госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри, бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и вице-президента Майка Пенса.
Сондлэнд показал, что понял: президент хотел удержать помощь (Киеву. — ИноТВ), а также не оказывать ему исключительно важную поддержку, в том случае, если Украина не объявит о начале расследования деятельности его политического соперника Джо Байдена, а также теории заговора, согласно которой Украина пыталась помешать Трампу на выборах 2016 года.
Кроме того, Сондлэнд назвал имя Руди Джулиани, который раньше был известен как «мэр Америки». Но это было давно. Сондлэнд описал схему, из-за которой Уотергейт — если информация подтвердится, — покажется мелочью.
И это лишь часть процесса, который инициировался лишь три раза с момента основания нашей страны. До того, чтобы этот день вошёл в историю, ещё далеко, но завтра слушания продолжатся — а мы продолжим освещать события вместе с Крисом Куомо. Увидимся снова в прямом эфире в 11 вечера. Крис?
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 21 ноября 2019 года.
* Согласно пятой поправке Конституции США, никто не обязан свидетельствовать против себя (прим. ИноТВ).
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказался о достоинствах российского нападающего его команды Артемия Панарина.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, что его больше всего впечатляет в игре российского нападающего команды Артемия Панарина.
Абдулманап Нурмагомедов, тренер своего сына Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, и его двоюродного брата Абубакара, заявил, что Абубакар Нурмагомедов может покинуть промоушен в случае второго поражения.
Новые уголовные дела по фактам хищений на космодроме Восточный относятся к этапу строительства первой очереди, сообщило производственно-строительное объединение «Казань». Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».
МВД России предложило законодательно предусмотреть возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилла Смурова.
В Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, как влияет на его игру подписанный в межсезонье семилетний контракт с клубом из Нью-Йорка на общую сумму $81,5 млн.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Американский журнал National Interest назвал новый вариант российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, который был разработан в ЦКИБ СОО, «ужасом на поле боя», высоко оценив его характеристики.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об игре своего партнёра по команде россиянина Артемия Панарина после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
В Москве из колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского эвакуировали 830 человек в связи с поступлением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал соотечественника Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден подверг критике действующего главу Соединённых Штатов Дональда Трампа из-за его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.