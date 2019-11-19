Fox News: слушания по импичменту Трампа почти выдохлись, и это демократов приводит в ужас

Конгрессмены-демократы начинают очередное расследование против Трампа: на этот раз они попытаются выяснить, не солгал ли президент спецпрокурору Мюллеру, ведшему «российское дело», сообщает Fox Business. По мнению ведущей телеканала Триш Риган, это свидетельствует о том, что противники Трампа недовольны ходом слушаний по Украине и стремятся вдохнуть в процедуру импичмента новую жизнь.

Этому просто не будет конца! Демократы в палате представителей, сознавая тщетность своих слушаний по импичменту, пробуют очередную тактику. Сегодня мы можем подтвердить, что палата представителей начинает ещё одно расследование: а не солгал ли президент (спецпрокурору. — ИноТВ) Роберту Мюллеру?



Понимаю, понимаю! Слушания по импичменту выдыхаются, и они (демократы. — ИноТВ) пытаются применить творческий подход. Единственная проблема: этот ход не творческий, это то же самое! Они всё равно что группа утративших былой блеск топ-менеджеров в гигантской убыточной, утратившей былой блеск компании, которые пытаются проводить всё тот же старый план, чтобы вдохнуть жизнь в свой бизнес, но почему-то не могут понять причины своих неудач. Мы сейчас словно видим последние дни Eastman Kodak, и лидеры корпорации гадают, почему же никто больше не покупает плёнку в цифровую эпоху. Вот так сейчас выглядят демократы! Этот их шаг показывает, что идей у них нет. И знаете что? Они от этого просто в ужасе!



Всем доброго вечера! В студии Триш Риган.



Новый день — новое расследование. Всё потому, что большое шоу (председателя комитета палаты представителей по разведке. — ИноТВ) Шиффа не так успешно, как хотелось бы. А все мы знаем, что этих ребят интересует лишь одно, правда?



ДИНА ТАЙТУС, конгрессмен США: Я думаю, палата это сделает, и мне хочется объявить импичмент ублюдку прямо сейчас!



РАШИДА ТЛАИБ, конгрессмен США: «…задиры не побеждают» И я сказала: «Не побеждают, малыш, потому что мы пойдём и объявим м…ку импичмент!»



МАКСИН УОТЕРС, конгрессмен США: Я буду бороться каждый день, пока ему не объявят импичмент! Импичмент 45-му (президенту США. — ИноТВ)!



Предполагалось, что именно к этому приведут слушания, так? Предполагалось, что они мобилизуют общественность против президента Трампа, тем самым обеспечив демократам победу в 2020 году. Но что вы знаете! Согласно Reuters, 36 процентов независимых — а это наиболее важная категория избирателей — вообще перестали следить за слушаниями. Они даже не смотрят. Это и тревожит демократов. Может быть, они не захотят говорить об этом перед телекамерами, но несколько сторонников примирения это признали. Вот что сказал нашей ведущей Марии Бартиромо член палаты представителей Ван Дрю.



ДЖЕФФ ВАН ДРЮ, конгрессмен США: Некоторые из них тихо, в частных беседах

обсуждают своё беспокойство. Беспокойство, определённо, есть. Знаете, на улице я слышу…



МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox Business: Да.



ДЖЕФФ ВАН ДРЮ: …большинство людей устали, они изнурены, им скучно. Большинству. И они очень хотят оставить это позади, если только не будет чего-то нового и поразительного. Развязка нам известна.



МАРИЯ БАРТИРОМО: Да.



И знаете что? Энтузиазм не на стороне демократов. Так что президенту Трампу тем более не стоит давать показания, даже письменные, как того просила (спикер палаты представителей. — ИноТВ) Нэнси Пелоси. Ему ни к чему придавать какую-либо легитимность этому процессу или увеличивать их телевизионную аудиторию. Помните ведь, для чего всё это? Для того чтобы отменить волю избирателей! На основании слухов и сплетен, на основании того, как всё интерпретируют люди в «глубинном государстве».



Мы видели стенограммы, обе. Итак, чтобы перейти от «Я хотел бы, чтобы вы оказали мне любезность, потому что у нас здесь, в США, было такое…» к заключению о том, что президент не собирался предоставлять Украине помощь почти на 400 миллионов долларов, если Украина не сделает того, чего он хотел… Это просто гигантский прыжок! И вы хотите сказать мне, что на основании этого гигантского прыжка вы бы объявили импичмент президенту? Левые пытаются навязать эту идею, но знаете что? Они явно даже не знают, с чего начать!



Дата выхода в эфир 18 ноября 2019 года.