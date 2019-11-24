Daily Beast: Джулиани предупредил о наличии у него компромата на семью Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани предупредил о наличии у него компромата на семью кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, пишет The Daily Beast. Эти документы, по словам Джулиани, будут опубликованы в случае, если он «исчезнет».

Ранее в ответ на вопросы о том, не обеспокоен ли он тем, что Трамп может обратиться против него, бывший мэр Нью-Йорка неоднократно заявлял о наличии у него загадочной «страховки» на случай, если президент США решит пожертвовать им на фоне продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента.

В субботу после того, как Джулиани повторил это утверждение в интервью каналу Fox News, он написал в своём аккаунте в Twitter, что его комментарий носил саркастический характер. При этом он указал на имеющийся у него компромат на семью Байденов.

«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесён в жертву, носит саркастический характер и относится к документам в моем сейфе, повествующих о том, как в течение четырёх десятилетий члены семьи Байденов использовали служебное положение ради извлечения выгоды. Если я исчезну, они (документы. — ИноТВ) незамедлительно появятся вместе с моими наработками в рамках Федерального закона о противодействии рэкету и коррупции», — написал он в Twitter.

Как отмечает издание, Джулиани стал главной целью конгрессменов-демократов в рамках дела по импичменту президента США Дональда Трампа, инициированного из-за действий последнего в отношениях с Украиной.

Ряд свидетелей дали показания, что они чувствовали себя некомфортно из-за кампании Рудольфа Джулиани по смещению с должности посла США на Украине Мари Йованович, которая известна благодаря своим антикоррупционным усилиям, говорится в статье.

В прошлом месяце деловые партнёры Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы. Их обвинили в сговоре, даче ложных показаний и подделке документов. Они, как указывает The Daily Beast, сыграли ключевую роль в кампании по оказанию давления на Украину, пытаясь добиться того, чтобы последняя провела расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.