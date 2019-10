MSNBC: Джулиани убеждал Трампа выдать Анкаре турецкого проповедника Гюлена

Новая срочная новость по уголовной проверке в отношении Руди Джулиани, а также о том, как американский прокурор в Нью-Йорке ведёт, как говорят, непрекращающееся расследование. И в нашей программе вы услышите много новых подробностей по этой теме.

А прямо сейчас — срочная новость от The Washington Post. Несколько минут назад мы вам представили новость от The New York Times, теперь на очереди The Washington Post, которая сообщила о следующем, цитирую: «Джулиани оказывал на Трампа давление, чтобы последний выдворил из США мусульманского проповедника, реализовав один из главных приоритетов для турецкого президента». Так звучит заголовок издания The Washington Post, которое ссылается на многочисленных бывших сотрудников администрации.

По их словам, Джулиани сказал Трампу экстрадировать известного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, который на постоянной основе проживает в США, в Пенсильвании. Президент Турции Эрдоган обвиняет его в попытке государственного переворота 2016 года и надеется привлечь к суду. Следует отметить, что Гюлен отрицает какую-либо причастность к случившемуся.

В новой статье, опубликованной изданием The Washington Post, говорится о том, что Джулиани во время своих визитов в Белый дом поднимал этот вопрос настолько часто, что один из бывших официальных лиц называл эту тему «любимым коньком Джулиани».

Как сообщает The Washington Post, в отношении последнего теперь ведётся тщательная проверка из-за его попыток надавить на Украину, чтобы та провела расследование, затрагивающее политических противников Трампа. Предпринятые им ранее попытки убедить президента выдать турецкого проповедника представляют собой очередной случай, когда Джулиани, не занимая пост в правительстве, по всей видимости, продвигает, цитирую, «свою теневую внешнюю политику».

The Washington Post также пишет о том, что первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн — вы, возможно, помните эту историю — предпринял схожие усилия и выступал с той же самой просьбой по поручению Турции.

Флинн получил деньги за лоббирование в пользу Турции. Джулиани в ответ на данную новость заявил, что не получал за это деньги. И важно не забывать: хотя мы не знаем, связаны ли эти две истории, однако нам известно, что Майкл Флинн признался в даче ложных показаний федералам как раз по этой теме с Турцией.

Новостей о Руди Джулиани становится всё больше, и далее нас ждут новые детали.

Дата выхода в эфир 16 октября 2019 года.