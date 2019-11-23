Independent: Болтон вернулся в Twitter и намекнул, что Белый дом пытался заткнуть ему рот

После двухмесячного затишья экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон вновь неожиданно появился в Twitter. Он обвинил администрацию президента США в том, что она не давала ему доступ к личной учётной записи, и не исключил, что в Белом доме опасаются его возможных заявлений, передаёт The Independent.

После необъяснимого перерыва бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон неожиданно вернулся в Twitter. Он сообщил, что Белый дом заблокировал доступ к его учётной записи, и предположил, что администрация Трампа опасается его возможных разоблачений, пишет The Independent.

Первый из трёх «загадочных» твитов Болтона появился накануне утром на фоне обширного интервью, которое Дональд Трамп дал телеканалу Fox News. «Во-первых, рад вернуться в Twitter более чем два месяца спустя. Оставайтесь на связи, чтобы узнать подоплёку событий…», — написал политика.

Во время интервью у Трампа спросили, причастен ли он к блокировке аккаунта Болтона в Twitter. «Разумеется, нет. У меня хорошие отношения с Джоном», — заверил ведущих программы Fox & Friends президент.

Но, по мнению издания, Болтон парировал это утверждение своим следующим твитом. «Мы освободили аккаунт Twitter, который был несправедливо подавлен после моей отставки с поста советника по национальной безопасности. Продолжение следует…», — отметил он.

В новом сообщении политик добавил: «После отставки с поста советника по национальной безопасности Белый дом отказался вернуть доступ к моей личной учётной записи в Twitter. Неужели из-за опасений, что я могу что-то сказать? Для тех, кто рассуждает о том, что я решил спрятаться, мне жаль вас разочаровывать!»

Re: speaking up -- since resigning as National Security Advisor, the @WhiteHouse refused to return access to my personal Twitter account. Out of fear of what I may say? To those who speculated I went into hiding, I’m sorry to disappoint! — John Bolton (@AmbJohnBolton) November 22, 2019

Твиты экс-советника появились после «исторической недели слушаний» на Капитолийском холме, где в рамках расследования импичмента перед конгрессменами выступали действующие и бывшие чиновники. Болтона также приглашали дать показания комитету палаты представителей, но он отказался, отмечает The Independent.

Тем не менее, несмотря на отсутствие Болтона, его имя часто упоминалось на слушаниях в конгрессе. В частности, бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала о роли советника в переговорах Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Хилл заявила, что Болтон называл личного адвоката американского лидера Руди Джулиани «ручной гранатой». Кроме того, по её словам, он пытался дистанцироваться от попыток представителей Белого дома заключить сделку с Киевом.

10 сентября Трамп написал в Twitter, что он уволил советника по национальной безопасности из-за политических разногласий. Но Болтон заявлял, что к тому времени он уже сам предложил уйти в отставку, напоминает The Independent.