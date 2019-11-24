Defense News: в конгрессе США решили включить санкции против «СП-2» в оборонный бюджет

Американские законодатели намерены добавить ограничения против «Северного потока — 2» в закон «О национальной обороне на 2020 год», пишет Defense News со ссылкой на главу сенатского комитета по иностранным делам Джима Риша. По словам политика, санкции «дорого обойдутся» занятым в проекте компаниям, и Москве придётся искать новых подрядчиков.

Конгресс США планирует включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет следующего года. Об этом Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Россия прокладывает новый многомиллиардный трубопровод, чтобы поставлять голубое топливо в Европу. Ограничительные меры в отношении компаний, занятых в этом проекте, были добавлены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год», поясняет издание.

«Это усилие объясняется тем, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже завершена», — заявил Риш. Он добавил, что, по его мнению, санкции вынудят строительные фирмы прекратить работу над проектом.

«Это им дорого обойдётся. Я думаю, если эти санкции будут приняты, (эти компании. — ИноТВ) закроются, и, на мой взгляд, русским придётся искать другой способ, чтобы строить («Северный поток — 2». — ИноТВ), если они смогут его найти», — отметил сенатор.

План транспортировки российского газа через Балтийское море в Германию жёстко критиковался администрацией Дональда Трампа и некоторыми членами ЕС. По их мнению, новый трубопровод увеличит энергетическую зависимость европейских стран от Москвы, напоминает издание.

Внесение ограничений против «Северного потока — 2» в законопроект об оборонном бюджете США — это серьёзный знак. Впрочем, члены палаты представителей и сената всё ещё не пришли к окончательному соглашению по содержанию этого масштабного документа, обращает внимание Defense News.