Les Echos: Касперский призвал положить конец холодной кибервойне

В цифровую эпоху хакеры действуют со скоростью интернета, а расследования ведутся со скоростью человека, отметил создатель антивируса Евгений Касперский в интервью Les Echos. По его словам, сейчас, как никогда, государствам нужно объединить свои усилия в борьбе с противоправной деятельностью в киберпространстве.

«Без кибербезопасности не будет и мира», — считает российский предприниматель Евгений Касперский, который приехал на форум в Париже, чтобы представить свои инициативы в сфере кибербезопасности. В интервью Les Echos он отметил, что эксперты работают совместно, но геополитика им часто мешает.

В древнем мире, когда одна армия нападала на другую, у всех было время, чтобы сориентироваться, анализирует Касперский. Когда изобрели ядерное оружие, понадобилось установить систему быстрой коммуникации между государствами. Сейчас же, в киберэпоху, когда исчезает понятие времени и расстояний, ещё больше выросла потребность в сотрудничестве между странами для обеспечения безопасности.

Касперский напоминает об атаках на объекты инфраструктуры разных стран: на электросети на Украине, на завод в Германии, на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По его словам, пострадать могут все: от транспорта до больниц, ведь все связаны через интернет. Нападения происходят со скоростью интернета, а расследования проходят со скоростью человека.

Поэтому Касперский призывает «прекратить эту холодную кибервойну». По его словам, если страны не будут общаться, то для хакеров наступит рай, и они воспользуются ситуацией, чтобы создать новые линии напряжённости и разжечь новые войны.

Касперский предлагает концепцию кибериммунитета — систему, при которой кибератаки были бы слишком сложными и слишком дорогими в исполнении. Каждый день в мире появляется примерно 360 тыс. новых вирусов, а антивирусы могут защитить только от тех угроз, что им знакомы. Такой риск-менеджмент достаточен для телефонов, компьютеров, но не для важных инфраструктурных объектов.

И в отношении таких крупных объектов Касперский предлагает изолировать друг от друга все элементы систем, обеспечивать их безопасность по отдельности и не допускать между ними обмена данными. Тогда взломать всю систему целиком будет слишком дорого.

Что же касается России и свободы интернета, то Касперский отмечает, что его офис останется в России, ведь тут отличные инженеры с хорошим образованием и небольшими запросами по зарплате. Свою нейтральность он обеспечивает тем, что его компания разбросана по миру. Он отмечает, что помогает ФСБ вести расследования против хакеров, но они его не контролируют и не имеют доступа к системам. Так же Касперский работает и с Интерполом, поставляет ему информацию о киберпространстве, а также технические данные о киберпреступниках.

Однако с 2017 года американское правительство запретило антивирусы Касперского на своих компьютерах. Он отмечает, что для его компании это «микрорынок», но всё же это решение оказало большое влияние, и компания потеряла 25% своего бизнеса в США. Чтобы обнадёжить клиентов, они открыли центры прозрачности в Цюрихе, Мадриде, а скоро откроют в Куала-Лумпуре, рассказал Евгений Касперский в интервью Les Echos.