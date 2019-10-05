SRF: на этот раз не русские — хакеры вновь вмешались в президентские выборы в США

Иностранные хакеры вновь вмешались в американские президентские выборы — на этот раз, однако, не русские, а иранские, передаёт SRF. В частности, хакерской атаке подверглись электронные ящики, имеющие отношение к одному из кандидатов на пост главы Белого дома, отмечает швейцарский телеканал.
Отправимся ненадолго в Соединённые Штаты. Вновь в американские президентские выборы вмешались иностранные хакеры — на этот раз, впрочем, не из России, а Ирана. Об этих инцидентах стало известно технологическому гиганту Microsoft.
Атаке подверглись электронные ящики, имеющие отношение к одному из кандидатов в президенты Соединённых Штатов. О ком идёт речь — о Дональде Трампе или одном из его конкурентов-демократов — в Microsoft, однако, уточнять не стали.
В августе и сентябре хакерская группировка под названием Phosphorous, предположительно, предприняла более 2 700 попыток идентифицировать учётные записи. При этом 241 из них атаковали прицельно. Хакеры таким образом планировали заполучить личные данные.
Помимо электронных ящиков участников президентской избирательной кампании были также атакованы учётные записи сотрудников правительства Соединённых Штатов, журналистов и иранцев, живущих в эмиграции.
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