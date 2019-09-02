Le Parisien: француз за 20 минут обхитрил систему электронного голосования Москвы

20:34
«Рома» взяла в аренду в «Атлетико» хорватского футболиста Калинича
Нападающий Никола Калинич перешёл из мадридского «Атлетико» в римскую «Рому» на правах аренды.
20:30
Джонсон выступил против проведения досрочных выборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил проведения внеочередных внеочередных выборов, сообщает Sky News.
20:18
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы заключил под стражу Инну Пикалову — ещё одну фигурантку дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
20:18
Туктамышева — о целях на новый сезон: просто получать удовольствие и кайфовать
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что если получать удовольствие от катания, то результат придёт сам собой.
20:17
На западе Москвы построят три надземных перехода через МЦД-1
На западе столицы построят три надземных перехода через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), сообщает сайт «Москва 24».
20:15
Выставка яхт и катеров откроется 5 сентября в Петербурге
Выставка яхт и катеров St. Petersburg International Boat Show будет проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 8 сентября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
20:06
Минюст США подготовил законопроект о казни за массовые убийства
Министерство юстиции США подготовило законопроект о введении смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах.
20:05
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
20:01
Фестиваль циркового искусства состоится 14—16 сентября в Москве
Фестиваль циркового искусства состоится 14—16 сентября в столице. Его приурочили к юбилейной дате — в 1919 году все цирки страны стали государственными.
19:58
В Южно-Сахалинске отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны
В Южно-Сахалинске провели военный парад в рамках праздника, посвящённого 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
19:52
В Калининграде обезвредили 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны
В Калининграде ликвидировали 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр городской администрации.
19:51
«Автомобилист» в овертайме обыграл «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:50
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 3—5 сентября, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
19:50
Премьер Украины заявил о правильном движении страны при Порошенко
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при президенте Петре Порошенко страна двигалась правильно, но медленно.
19:41
В Тверской области завели дело по факту уничтожения объекта культурного наследия
В Тверской области завели уголовное дело по факту уничтожения образца жилой постройки середины XVIII — первой половины XIX века, сообщает kp.ru.
19:40
Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт в ММДМ в честь Дня города
Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт 7 сентября в Московском международном Доме музыки в честь Дня города, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
19:40
Дубль Сёмина помог «Витязю» обыграть «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подмосковный «Витязь» обыграл челябинский «Трактор».
19:36
Поклонская подтвердила развод с супругом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила, что развелась со своим мужем, бывшим главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьёвым.
19:34
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.
19:33
В Минкультуры Украины призвали не спешить с созданием русскоязычного канала
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что не хочет спешить с созданием русскоязычного государственного канала.
19:32
Вратарь «Реала» Навас перешёл в ПСЖ
Французский ПСЖ усилился вратарём мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлором Навасом.
19:24
«Зенит» объявил о покупке Караваева
Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.
19:18
Отец погибшей в Турции российской девочки назвал дату прощания
Отец погибшей в Турции российской девочки Андрис Лейкуцис заявил, что 3 сентября состоится прощание с его дочкой.
19:17
СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Санкт-петербургский СКА стартовал с выездной победы над магнитогорским «Металлургом» в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:13
В Ростовской области рассказали о работе по восстановлению лесов
В рамках реализации национальных проектов в Ростовской области восстановлено 1,3 тыс. га лесного фонда, передаёт Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.
19:12
Эксперт оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.
19:10
Путин прибыл в Улан-Батор
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор.
19:09
В Удмуртии предстанут перед судом обвиняемые в незаконной рубке леса на 5,4 млн рублей
В Удмуртии предстанут перед судом участники организованной группы, обвиняемые в незаконной рубке леса на 5,4 млн рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
19:07
Футболист «Зенита» Ригони ушёл в аренду в «Сампдорию»
Аргентинский футболист Эмилиано Ригони перешёл в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды.
19:07
Глава МИД Турции упрекнул НАТО в политике двойных стандартов
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что коллеги по НАТО используют политику двойных стандартов по отношению к его стране из-за развития российско-турецких отношений.
19:03
Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка
Президент России Владимир Путин подверг критике Сбербанк за нежелание помочь в реструктуризации долгов жителей пострадавшей от паводков Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
18:59
В Ярославле столкнулись три автобуса
В Ярославле произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов.
18:58
В МИД Египта выразили соболезнования в связи со смертью посла России
Официальный представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Хафез выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире Сергея Кирпиченко.
18:56
Кириленко считает, что сборная России выполнила задачу-минимум на ЧМ по баскетболу
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выход национальной команды во второй групповой раунд турнира.
18:48
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд. Об этом сообщил министр финансов страны Харрис Георгиадес.
18:47
Зеленский уволил в запас экс-начальника Генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас экс-начальника Генштаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко.
18:44
Австралиец Кирьос назвал россиянку Калинскую своей любимой теннисисткой
Австралийский теннисист Ник Кирьос впечатлился россиянкой Анной Калинской во время матча в парном разряде на Открытом чемпионате США.
18:38
Зариф заявил о готовности Ирана вернуться к исполнению СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран вернётся к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договорённостей.
18:36
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум
В Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
18:34
Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа
Полиция Москвы возбудила административное дело после несанкционированной акции 31 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.
18:31
Фридзон: на ЧМ можно многое сделать, если будем такой же единой командой
Баскетболист сборной России Виталий Фридзон прокомментировал выход своей команды во второй групповой этап на чемпионате мира в Китае.
18:26
Правительство России скорректировало бюджет из-за лесных пожаров
Правительство России перенаправило более 1,2 млрд рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники для тушения лесных пожаров.
18:22
Ураган «Дориан» ослаб до четвёртой категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до четвёртой категории.
18:17
Научная конференция об отношениях России и Китая пройдёт 3 сентября в рамках ВЭФ
Научная конференция об отношениях России и Китая пройдёт 3 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает Vostokmedia.com.
18:17
ЦСКА объявил об аренде бразильского футболиста Сантоса
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос перешёл в московский ЦСКА на правах аренды.
18:16
В Москве согласовали дизайн новой станции на Киевском направлении МЖД
Москомархитектура согласовала дизайн новой станции Санино на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД).
18:15
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве дочери
Кировский районный суд Саратова принял решение арестовать на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
18:11
Умер сценарист и писатель Терренс Дикс
На 85-м году жизни скончался сценарист британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», писатель Терренс Дикс.
18:07
«Крылья Советов» объявили о переходе Лысцова
Защитник Виталий Лысцов, принадлежавший португальской «Бенфике», стал новым игроком самарских «Крыльев Советов».
18:01
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.