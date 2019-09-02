Le Parisien: француз за 20 минут обхитрил систему электронного голосования Москвы

Московские власти предложили вознаграждение тому, кто найдёт слабое место в системе электронного голосования, и эта система оказалась весьма уязвимой, сообщает Le Parisien. Французский эксперт по информатике справился с поставленной задачей всего за 20 минут. По его словам, всё дело в слишком коротких ключах шифрования.

«Пьеррик Годри, проживающий в Вандёвр-ле-Нанси (Мёрт и Мозель), в рекордные сроки нашёл слабое место в российской системе электронного голосования», — пишет Le Parisien.



Перед выборами в Мосгордуму Департамент информационных технологий мэрии Москвы предложил всем желающим испытать надёжность системы электронного голосования. «Оказалось, она очень хрупкая», — пишет французское издание.



Пьеррик Годри, профессионально занимающийся исследованиями в области информатики, решил принять участие в этой «игре». «На решение задачи у него было 12 часов, а он справился за 20 минут!» — говорится в статье.



«С более мощным компьютером я смог бы справиться меньше чем за 10 минут, даже всего за две или три минуты», — приводит издание слова исследователя.



Его задачей было расшифровать закодированный бюллетень, сообщает Le Parisien. По утверждению Годри, это было также просто, как подобрать ключ к велосипедному замку. «Ключи к шифрам были слишком маленькими; чем меньше знаков, тем легче», — поясняет исследователь.



Таким образом, если система электронного голосования останется такой, как есть, «информационный пират сможет следить за результатами в реальном времени», говорится в статье.



«Россияне не замедлили поздравить эксперта и предложить ему вознаграждение в размере 13500 евро», — отмечает Le Parisien.