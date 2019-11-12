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Versicherungswirtschaft Heute: из-за кибератак немецкий бизнес ежегодно теряет более €100 млрд

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Ежегодно из-за кибератак немецкие фирмы теряют более €100 млрд, сообщает Versicherungswirtschaft Heute. И это притом что ещё несколько лет назад убытки компаний в Германии от деятельности хакеров составляли вдвое меньше, отмечает издание.
Versicherungswirtschaft Heute: из-за кибератак немецкий бизнес ежегодно теряет более €100 млрд
Reuters

Ежегодно из-за кибератак немецкие фирмы теряют более €100 млрд, сообщает Versicherungswirtschaft Heute.

Это следует из результатов исследования, которое провело немецкое объединение предприятий цифровой экономики Bitkom.

При этом, подчёркивает издание, ещё в 2017 году убытки компаний в Германии от деятельности хакеров составляли €55 млрд. Кроме того, в 2018—2019 годах из-за кибератак убытки понесли 70% немецких фирм, тогда как в 2017 году таковых насчитывалось всего 43%.

Согласно результатам исследования, 38% атак на немецкие компании осуществили хакеры-одиночки, 21% — организованные преступные группировки, 20% — предприятия-конкуренты, 12% — якобы иностранные спецслужбы.

Авторам исследования также удалось собрать информацию о том, откуда, собственно, совершались кибератаки на немецкие компании, отмечает Versicherungswirtschaft Heute.

В частности, 28% кибератак были, предположительно, проведены из стран Восточной Европы, 27% — из Китайской Народной Республики, 19% — из Российской Федерации и 17% — из Соединённых Штатов, перечисляет немецкое издание.

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Versicherungswirtschaft Heute Германия Европа
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