Fox News: американцы не разделяют желания политиков бороться с Россией

Согласно опросу, проведённому Eurasia Group Foundation, даже в случае прямой агрессии России против члена НАТО в Прибалтике лишь половина населения США предпочтёт военный ответ, передаёт Fox News. Однако большинство сотрудников Госдепа проводят антироссийскую политику, не считаясь с мнением народа, отмечает телеведущий Такер Карлсон.

Большинство людей, работающих на условиях полной занятости в Госдепартаменте, да и вообще большинство жителей Вашингтона, по-видимому, разделяют один постулат, который не ставится под сомнение: борьба с Россией имеет ключевое значение для интересов Америки. Общественность, кстати, в это совсем не верит! Но в округе Колумбия все считают, что бороться с Россией — на Украине, в Грузии или Латвии — крайне важно и что американцев надо заставлять рисковать жизнью и тратить миллиарды долларов, чтобы не пускать Россию в эти страны!



Но, как я уже отмечал, каждый опрос на эту тему показывает одно и то же: общественность не согласна. Вот новый опрос, проведённый Eurasia Group Foundation. Он установил то же, что и остальные опросы: даже если Россия открыто вторгнется в страну — союзницу США в Прибалтике, регионе, который большинство американцев даже под дулом пистолета не найдут на карте, только половина американцев будет за военный ответ.



Сегодня с нами старший научный сотрудник Eurasia Group Foundation Марк Ханна. Большое спасибо, что нашли для нас время сегодня, Марк. Почему же… Ваш опрос показал нам то, что, по-моему, показывали нам предыдущие опросы. Почему же никому в Вашингтоне нет дела до мнения общества на этот счёт? Почему?



МАРК ХАННА, Eurasia Group Foundation: Я думаю… Знаете, вы слышали от пары дипломатов, что, мол, была бурная, оживлённая общественная дискуссия о политике по отношению к Украине. Но я не думаю, что на самом деле… Когда Вашингтон говорит об общественности, имеются в виду не простые американцы. Зачастую речь идёт об определённых аналитических центрах, людях… журналистах, освещающих внешнюю политику. То есть я, честно говоря, не думаю, что они понимают или особо беспокоятся, что, если бы от нас потребовалось выполнять Североатлантический договор, статью пятую…



Да, именно!



МАРК ХАННА: …согласно которой, мы должны расценивать нападение на одного союзника как нападение на нас самих, не так уж много желающих применять в ответ военную силу, особенно после войн в Афганистане и Ираке. И это характерно не только для одного поколения, не только для одной партии. Это не вопрос партийных предпочтений.



И всё же… Скажу кратко: люди, втянувшие нас в эти войны, уменьшившие престиж и влияние Америки за рубежом, по-прежнему принимают решения о нашей внешней политике. Как же так?



МАРК ХАННА: В какой-то степени да… Если вы кадровый дипломат и вы продолжаете работать на Госдепартамент или входите в аппарат национальной безопасности. Интересно, что обе партии, похоже, лезут из кожи вон, пытаясь обосновать дорогостоящую внешнюю политику в этой части мира. Будь то демократы, рассуждающие о продвижении демократии на Украине и о том, что, если Россия станет влиятельнее, влияние Америки каким-то образом уменьшится…



Именно!



МАРК ХАННА: Как будто это игра с нулевой суммой. Даже республиканцы говорят: «При Трампе мы дали им больше ракет «Джавелин», больше помогли им оружием». И они соревнуются, кто из них больший ястреб. Тогда как американский народ хочет не этого. И если мы собираемся продвигать демократию на Украине…



Нет!



МАРК ХАННА: …нельзя не прислушиваться к воле нашего собственного народа.



Но зачем нам вообще продвигать… Всё это какое-то безумие! Но если вы это выскажете, вы — агент России. Но мне уже всё равно. Большое спасибо, что уделили нам время, Марк! Мы вам признательны.



МАРК ХАННА: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 20 ноября 2019 года.