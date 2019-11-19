Washington Times: россияне США по-прежнему не жалуют — утомил «цирк» вокруг Трампа

Подавляющее большинство россиян негативно оценивают американо-российские отношения; кроме того, им всё больше надоедает «цирк» вокруг президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Times со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Как отмечает издание, 52% считают отношения между Москвой и Вашингтоном «напряжёнными». При этом, несмотря на тёплые отношения между Трампом и Путиным, более половины россиян относятся к американскому лидеру с безразличием.

Подавляющее большинство россиян негативно оценивает нынешние отношения своей страны и США. Кроме того, всё больше граждан России утомляет творящийся вокруг президента США Дональда Трампа «цирк», пишет The Washington Times со ссылкой на данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Более половины россиян (52%) считают отношения «напряжёнными», в то время как 20% — «прохладными», а 13% — «враждебными». Несмотря на кажущуюся теплоту, возникшую между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которая доставила американскому лидеру массу хлопот, опрос показал, что более половины россиян (53%) безразлично относятся к главе США.



Кроме того, в исследовании ВЦИОМ отмечается, что почти половина (47%) респондентов считает, что исторически напряжённые отношения между Вашингтоном и Москвой никак не изменятся — что на 10% больше, чем в прошлом году.



Опрос был проведён на фоне растущей напряжённости в американо-российских отношениях, вызванной разногласиями по ряду международных вопросов, начиная с Венесуэлы и Украины и заканчивая Ближним Востоком. Ранее во время одного из интервью Путин пожаловался, что отношения между Россией и США ухудшаются ежечасно.



«Отношения деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — отметил по этому поводу российский лидер.