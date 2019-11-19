Washington Times: россияне США по-прежнему не жалуют — утомил «цирк» вокруг Трампа

03:00
СМИ назвали имя нового главы МИД Канады
Министерство иностранных дел Канады может возглавить парламентарий, бывший министр инфраструктуры Франсуа-Филипп Шампань. Об этом сообщил канадский телеканал CBC.
03:00
Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о повреждении, полученном во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Грузией (2:1).
03:00
В ООН призвали всех участников кризиса в Боливии к сдержанности
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации призывают всех участников кризиса в Боливии к сдержанности.
03:00
СМИ: Моуринью станет новым главным тренером «Тоттенхэма»
Новым главным тренером лондонского «Тоттенхэма» может стать известный португальский специалист Жозе Моуринью.
03:00
Медведчук заявил, что у его фракции есть тысячи поправок к закону о земле
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у его политсилы есть несколько тысяч поправок к закону о рынке земли.
03:00
Сборная России обыгрывает команду Сан-Марино после первого тайма отборочного матча Евро-2020
После первой половины встречи отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная России лидирует в выездном матче с командой Сан-Марино.
03:00
В МИД России сообщили о разногласиях с Японией по мирному договору
Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.
03:00
Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства
Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства до 20 декабря.
03:00
Почеттино покинул «Тоттенхэм»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино больше не является главным тренером лондонского «Тоттенхэма».
03:00
На кладбище в Мурманской области погиб рабочий
В посёлке Риж-Губа Мурманской области четверо рабочих попали под обвал. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС и Следственного комитета.
03:00
Рублёв обыграл Баутисту-Агута в матче Кубка Дэвиса
Россиянин Андрей Рублёв принёс сборной России первую победу в матче группового раунда с испанцами, обыграв Роберто Баутисту-Агута.
03:00
Голы Чалова и Сулейманова помогли молодёжной сборной России обыграть команду Сербии
Футболисты молодёжной сборной России обыграли сверстников из Сербии в отборочном матче к чемпионату Европы — 2021.
03:00
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка из хутора Родниковский Новокубанского района, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом информирует управление СК по региону.
03:00
Орсер сравнил Медведеву с завершившими карьеру фигуристками
Брайан Орсер, наставник россиянки Евгении Медведевой, сравнил свою подопечную с известными фигуристками прошлого.
03:00
Орсер рассказал, на чём сосредоточится Медведева до чемпионата России
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что его подопечная разучивает четверной сальхов.
03:00
Трамп: США увеличат число военных в Саудовской Аравии в ближайшие недели
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США увеличат до 3 тыс. солдат свой военный контингент в Саудовской Аравии в ближайшие недели.
03:00
Минеев считает, что у Кокляева нет шансов в бою с А. Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев оценил шансы представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева в бою с Александром Емельяненко.
03:00
Сотруднику СНБ США предлагали стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман заявил, что бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему возглавить Министерство обороны Украины.
03:00
Минеев заявил о возможном проведении повторного боя с Исмаиловым в конце 2020 года
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев планирует провести матч-реванш со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.
03:00
Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве
Басманный суд Москвы арестовал бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.
03:00
Марадона уволен с должности главного тренера аргентинской «Химнасии»
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был уволен с должности главного тренера аргентинской «Химнасии».
03:00
В ЕК анонсировали технические трёхсторонние консультации по газу
Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что технические консультации на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины состоятся 20 ноября.
03:00
Объявлен состав сборной России на матч с командой Сан-Марино
Назван состав национальной сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.
03:00
Оппозиция Грузии анонсировала еженедельные митинги в Тбилиси
Представитель грузинской оппозиции Шота Дигмелашвили заявил о готовности людей каждый понедельник проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.
03:00
Российские кёрлингистки обыграли сборную Латвии на ЧЕ
Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над командой Латвии в рамках группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции.
03:00
Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Волгограде увеличилось до пяти
Число пострадавших в результате столкновения грузовика с более чем десятью автомобилями в Волгограде увеличилось до пяти.
03:00
Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией
Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.
03:00
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к тренеру сборной Швеции
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не заинтересован в услугах наставника сборной Швеции Янне Андерсона.
03:00
СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму
Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Крыму Ольгу Постнову.
03:00
«Портленд» объявил о подписании контракта с десятикратным участником Матча звёзд Энтони
«Портленд» объявил о подписании контракта с десятикратным участником Матча всех звёзд Энтони
03:00
СМИ: «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера сборной Швеции
Санкт-петербургский «Зенит» может возглавить наставник сборной Швеции по футболу Янне Андерссон.
03:00
Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев после переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом сообщил, что специалисты двух стран подготовят новые версии дорожных карт по интеграции.
03:00
Во Франции оценили планы США ввести новые санкции против Ирана
Представитель французского МИД прокомментировал намерение американских властей ввести санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране.
03:00
Американская фигуристка: Арутюнян — великий тренер
Американка Мэрайя Белл рассказала о сотрудничестве с известным тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном.
03:00
Переговоры России и Белоруссии длились более семи часов
В Подмосковье завершились российско-белорусские переговоры. Общение премьер-министра России Дмитрия Медведева с его белорусским коллегой Сергеем Румасом длилось более семи часов.
03:00
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолёте
Минтранс России изучает ситуацию с нормами провоза животных в самолёте и подготовит предложения в случае необходимости их изменения, заявил замминистра транспорта России Александр Юрчик.
03:00
Фигуристка из США высказалась о преимуществе россиянок, исполняющих четверные прыжки
Американская фигуристка Мэрайя Белл прокомментировала появление в женском катании россиянок, способных выполнять четверные прыжки.
03:00
Нурмагомедов призвал не отправлять деньги мошенникам, проводящим конкурсы от его имени
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предостерёг своих болельщиков от участия в конкурсах, которые он якобы проводит.
03:00
Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
03:00
Дело сестёр Хачатурян попросили рассмотреть с участием присяжных
Адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, подали ходатайство о рассмотрении дела их подзащитных с участием присяжных заседателей. Об этом заявил адвокат Алексей Липцер.
03:00
В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин
В Волгограде один человек пострадал в результате столкновения грузовика с более чем десятью автомобилями.
03:00
Павлюченко спрогнозировал крупную победу сборной России в игре с командой Сан-Марино
Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что команда Станислава Черчесова одержит крупную победу над коллективом из Сан-Марино.
03:00
Эксперт прокомментировал заявление ФРГ по транзиту газа через Украину
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
03:00
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
03:00
Широков прокомментировал введение системы штрафов в сборной России по футболу
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков удивлён введению системы штрафов в национальной команде.
03:00
В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на полиграфе
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о проверке депутатов парламента на детекторе лжи каждые полгода.
03:00
СК показал видеозапись падения машины в яму с кипятком в Пензе
Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлён момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе. В результате инцидента погибли два человека.
03:00
В МИД России оценили намерение США ввести новые санкции против Ирана
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали намерение США ввести санкции против иранского завода Фордо.
03:00
«Ювентус» продлил контракт с футболистом Бонуччи
Туринский «Ювентус» объявил о продлении контракта с центральным защитником Леонардо Бонуччи.
03:00
Зеленский: украинцы устали от ситуации с фирмой сына Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.