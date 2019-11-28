FAZ: вновь ошарашил НАТО — Макрон заинтересовался «сомнительным предложением» Путина

Эммануэль Макрон «вновь ошарашил» многих партнёров по НАТО, пишет Frankfurter Allgemeine. Президент Франции «пошёл навстречу Путину» и теперь настаивает на рассмотрении предложения главы Кремля ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, который, по мнению генсека альянса Йенса Столтенберга, элементарно «не вызывает доверия», поясняет немецкое издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон «вновь ошарашил многих партнёров по НАТО», пишет Frankfurter Allgemeine.
Французский лидер «пошёл навстречу Путину» и теперь настаивает на «смене прежнего курса альянса» и рассмотрении предложения президента России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, поясняет немецкая газета.
Это следует из письма президента Франции главе Кремля, которое попало в руки Frankfurter Allgemeine.
После высказываний о «смерти мозга» НАТО Эммануэль Макрон тем самым уже во второй раз поставил под вопрос единство среди членов западного военного блока, считают авторы статьи Лоренц Хемикер и Михаэла Вигель.
Предложение Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности заслуживает «тщательного изучения», констатировал французский лидер в письме президенту Российской Федерации.
Согласно источникам издания в дипломатических кругах в Брюсселе, в Москву письмо из Парижа было отправлено 23 октября.
В нём, утверждают журналисты Frankfurter Allgemeine, французский лидер также выступил с инициативой провести двухсторонние и многосторонние переговоры со странами, у которых по-прежнему есть сомнения относительно моратория, предложенного российской стороной.
Ведь ранее, напоминают Хемикер и Вигель, страны — члены Североатлантического альянса отклонили предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Генеральный секретарь западного военного блока Йенс Столтенберг и вовсе уже неоднократно подчёркивал, что инициатива главы Кремля «не вызывает доверия», отмечают журналисты немецкого издания.
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