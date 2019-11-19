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France Culture: Горбачёв сожалеет о новой гонке ядерных вооружений и обвиняет Запад

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В своём «политическом завещании» последний советский лидер сетует на возобновление гонки ядерных вооружений и обвиняет США в попытках снизить порог применения подобного оружия, передаёт France Culture. Французское радио также отмечает, что Горбачёв до сих пор не простил Ельцину распад СССР и оправдывает политику Путина.
France Culture: Горбачёв сожалеет о новой гонке ядерных вооружений и обвиняет Запад
Reuters

Михаил Горбачёв, оставивший «незабываемый след» в истории, издал новую книгу, которая подаётся как его «политическое завещание», сообщает France Culture. В книге «Будущее глобального мира» последний генсек КПСС пользуется возможностью не только дать оценку прошедшей эпохе, но и «изложить собственный анализ» современности.

Как отмечает комментатор Брис Кутюрье, Горбачёв «не простил Ельцину роспуск Советского Союза и провозглашение независимости России». «Как президент я до конца боролся за единство страны. Я это делал — хочу подчеркнуть — политическими методами», — приводит France Culture цитату из новой книги бывшего главы СССР. По словам Горбачёва, заключить политическое соглашение с представителями других советских республик помешал Августовский путч.

При этом Брис Кутюрье призывает «отдать должное» Горбачёву за то, что тот «позволил народам, давно желавшим сбросить ярмо коммунизма, мирно прийти к демократии, о которой они мечтали».

«Но подавать конец холодной войны, как это делает он, как плод серии переговоров между ним самим и Рейганом и провозглашать, что не было ни победителя, ни побеждённого — это причудливое прочтение истории, — отмечает France Culture. — В конце концов, не западные германцы восстали против своего режима и потребовали присоединения к Восточной Германии, а наоборот…»

Сегодня Горбачёв называет себя социал-демократом, однако поддерживает Путина, «чей идеал «консервативной революции» не очень-то соответствует этому (социал-демократическому. — ИноТВ) идеалу», рассуждает Брис Кутюрье. По оценке бывшего генсека, в 1999 году Путин унаследовал хаос, который был полностью на совести Ельцина, и впоследствии не только восстановил авторитет государства, но и вернул России её мощь и влияние на международной арене.

«Он одобряет всё, начиная со вторжения в Чечню и до аннексии* украинского Крыма. Похоже, что он к тому же не замечает российского вмешательства в Грузии и Молдавии посредством «замороженных конфликтов», — подчёркивает комментатор.

Горбачёв сетует на расширение НАТО и даже Евросоюза — слишком быстрое, по его мнению. На страницах одной и той же книги бывший генсек высказывается за невмешательство во внутренние дела и за право народов на самоопределение, а затем обвиняет Евросоюз в том, что тот согласился вести переговоры с Украиной, не приглашая Россию, удивляется Брис Кутюрье. «Не так легко избавиться от брежневской доктрины «ограниченного суверенитета» сателлитов», — заключает комментатор.

«Наиболее убедительна», по мнению France Culture, позиция Горбачёва по новой гонке вооружений. Бывший генсек сожалеет о выходе России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который он сам заключил с Рейганом в 1987 году, чтобы положить конец опасному противостоянию в Европе.

В своей недавней статье бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль так объяснил отказ от договора: «Если США и Россия хотят освободиться от всяких ограничений по ядерным вооружениям, это не для того, чтобы вступить в конфронтацию друг с другом, а потому, что они сегодня воспринимают в качестве настоящего ядерного противника Китай». А Китай не подписывал никаких соглашений об ограничении стратегических вооружений.

Однако возобновление гонки ядерных вооружений беспокоит многих экспертов. Горбачёв открыто обвиняет США в желании снизить порог применения подобного оружия, а американский аналитик Беннетт Рамберг пишет, что Россия уже разместила в Европе ракеты средней дальности, отмечает France Culture.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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источник
France Culture Франция Европа
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