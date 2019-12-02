TVP Info: в «демонстративной дружбе» Москвы и Анкары каждый преследует свои цели

Только 5% жителей Турции считают США, Великобританию и Францию друзьями. Так плохо к Западу и НАТО турки не относились с самого начала своего членства в альянсе, рассказывает польский журналист Антони Рыбчинский. И это, как он отмечает на портале TVP Info, с максимальной выгодой для себя сегодня используют Анкара и Москва в своей «демонстративной дружбе».

Продав Анкаре системы С-400, россияне заработают не только $2,5 млрд, но главным образом они добьются важной политической цели: рассорят союзников и ослабят НАТО, пишет на портале TVP Info польский журналист Антони Рыбчинский.

Эрдоган и Путин ладят всё лучше и лучше, о чём свидетельствует заявление о новых соглашениях о сотрудничестве в области вооружений . В сирийском кризисе Эрдоган также сделал ставку на тесное сотрудничество с Россией и Ираном. И это было вполне логичным решением, учитывая плохие отношения с другими серьёзными игроками на этом театре военных действий как с США и Израилем, продолжает автор.

С другой стороны многие говорят о том, что демонстративная дружба Москвы и Анкары это де факто отношения, в которых партнёры нисколько не доверяют друг другу. Они знают, что отношения не вечны, поэтому речь идёт о тактическом выигрыше и извлечении выгоды. В долгосрочной перспективе Россия не является альтернативой для Турции ни в военном плане, ни в сфере торговли, ни даже в технологическом плане. «Эрдоган использует Москву в качестве козыря в отношениях с Западом. А Путин, в свою очередь, использует сложившиеся условия для того, чтобы максимально ослабить НАТО», — объясняет журналист.

Геополитика обрекает Россию и Турцию на соперничество, а не на союзничество. Рыбчинский напоминает, что последние 300 лет были отмечены враждебностью между этими странами. Даже с царями турецкие султаны провели 17 войн. Турция и в НАТО вступила в основном из-за страха перед советским экспансионизмом.

«Россия не может заменить США или НАТО, потому что Турция и Россия не имеют общих стратегических интересов. Они не согласны по вопросу, критически важному для Анкары, такому как Кипр, или по многим вопросам, связанным с Балканами, Кавказом или Сирией», — рассказал бывший посол Турции Селим Кунералп. Вот почему Турция, если она хочет сохранить важную позицию региональной державы обречена на сотрудничество с Западом, а не с Россией, разъясняет Рыбчинский.

Турция входит в НАТО с 1952 года. На протяжении всей холодной войны она была одним из самых верных и сильных союзников Запада, защищавшим юго-восточный фланг. Со второй по величине армией НАТО и близкими отношениями с США Анкара заблокировала выход Советского Союза на Ближний Восток. Однако отношение Турции к альянсу стало меняться после прихода к власти Эрдогана и его умеренно исламистской «Партии справедливости и развития». Год спустя парламент отказался разрешить США использовать территорию Турции для вторжения в Ирак. Через год опрос показал, что членство в НАТО поддерживает 53% жителей Турции.

В 2011 году их было только 37%, как раз когда в Сирии началась гражданская война. Именно этот конфликт в конечном итоге стал основным источником вражды между Турцией и её западными союзниками. Речь шла об отношении к сирийским курдам. Турки борются с ними как с террористами и делают всё возможное, чтобы помешать курдской автономии на северо-востоке Сирии, не говоря уже о государственной независимости. Однако те же самые курды по-прежнему сотрудничают с США и получают поддержку от западноевропейских членов НАТО, объясняет автор.

Согласно опросам в лице США угрозу для Турции видят 81% граждан, а в лице России — только 44%. США, Великобританию и Францию друзьями Турции считает 5%. Так плохо о Западе и НАТО турки не думали с самого начала своего членства в альянсе, подчёркивает Рыбчинский.

В Турции есть ярые сторонники того, чтобы Турция вышла из НАТО. Они утверждают, что членство в альянсе не окупается, потому что турки всё ещё не получают достаточной поддержки против смертельных врагов. И с другой стороны, раздаются также немало голосов, которые выступают за исключение Анкары из альянса. Основная причина: тесное сотрудничество Турции с главным врагом НАТО — Россией. Однако, судя по недавним заявлениям западных лидеров, Эрдогану нечего бояться, отмечает он.

Ведь в столицах стран НАТО, по всей видимости, никто не думает об исключении Турции из Североатлантического альянса. Кроме того, даже не известно, как это можно формально сделать — в Североатлантическом договоре об этом нет ни слова. Только сам член альянса может выйти из его рядов. Но Турция этого не сделает, уверен автор.

Членство в альянсе защищает Турцию от региональных конкурентов. Никто из них не пойдёт на войну с членом НАТО, союзником США. Более того, эта страна недостаточно самостоятельна в сфере безопасности и технологически сильна, чтобы быть региональной державой со стратегической независимостью. Эрдоган прекрасно знает, что исключить Турцию из НАТО нереально. Западные военные операции на Ближнем Востоке в значительной степени зависят от участия Турции. Если Турция окажется за пределами НАТО, альянс также потеряет любую возможность влиять на ситуацию в стратегических проливах, соединяющих Чёрное море со Средиземным, резюмирует на портале TVP Info польский журналист Антони Рыбчинский.