Die Welt: Эрдоган пригрозил закрыть военные базы США в Турции

Американские сенаторы требуют ввести санкции против Анкары за покупку у Москвы ракетно-зенитных комплексов С-400. В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответить соответствующим образом и пригрозил закрыть военные базы США в Турции, сообщает немецкая Die Welt.

Из-за роста напряжённости в отношениях турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону закрыть американские военные базы в Турции, сообщает Die Welt.

«Если потребуется», Анкара закроет опорные пункты США в Инджирлике и Кюреджике, заявил Эрдоган.

При этом, заверил турецкий президент, Турция ответит соответствующим образом, если Соединённые Штаты всё же прибегнут «к таким мерам, как санкции».

На прошлой неделе, отмечает немецкое издание, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже дал понять, что в случае санкций Анкара может лишить США доступа к базам в Инджирлике и Кюреджике.

Ввести санкции против Турции требуют американские сенаторы за то, что Анкара закупила у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400, уточняет Die Welt.

Сильно напряжены отношения между партнёрами по НАТО и из-за того, что обе палаты конгресса США признали «резню армян в Османской империи геноцидом», добавляет издание.

Реакция турецкой стороны, продолжает немецкая Die Welt, не заставила себя долго ждать. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, Соединённые Штаты таким образом приняли «неприемлемое политическое решение».