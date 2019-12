NYT: американцы опасаются столкновений с Россией и Турцией больше, чем террористов

По словам неназванных военных источников, Пентагон сейчас обеспокоен постоянно меняющейся обстановкой в зоне боевых действий в Сирии, где командование американским контингентом старается предотвратить любое сближение или случайное столкновение с другими отрядами. По оценкам американских военачальников, различные вооружённые формирования в Сирии, включая турецкие и российские силы, представляют сейчас большую опасность, чем группировки террористов, пишет The New York Times.

Быстро меняющаяся стратегия администрации Трампа в Сирии заставляет находящихся там американских военачальников принимать срочные меры, чтобы постараться защитить свои войска от «ожидаемой активизации» действий военных подразделений Турции, России, Ирана и сирийского правительства, а также подконтрольных им сил, рассказали в беседе с журналистами The New York Times неназванные источники из Пентагона. Эти боевые формирования, согласно оценкам Пентагона, представляют для американского контингента даже «более серьёзную опасность», чем различные террористические группировки, для борьбы с которыми американские военные и были направлены в Ирак и Сирию, говорится в статье.



По словам тех же осведомлённых источников, на данный момент американское командование принимает все возможные меры, чтобы выдерживать максимальную дистанцию и избегать любых столкновений с другими войсками в долине реки Евфрат, где базируется большинство американских сил, поясняет автор. Для этого оно в значительной степени «полагается на интуицию» командиров в зоне боевых действий, а также прибегает к таким мерам, как предупредительные телефонные звонки официальным лицам из России и Турции и воздушное наблюдение, осуществлять которое в плохую погоду весьма затруднительно, сообщает The New York Times.



Командующие американскими силами на местах уже не раз обращались в Пентагон в попытке получить руководящие указания относительно того, как американские войска должны реагировать на атаки различных вооружённых формирований, в том числе сирийских правительственных войск, которые ранее уже «пытались захватить территорию, удерживаемую войсками США» в Сирии, говорится в статье. Однако никаких «внятных распоряжений из Пентагона получено не было», рассказали журналистам источники из американского военного ведомства.



«Эти войска находятся в опасности без чёткого понимания того, чего они должны добиться, и без политической поддержки их страны, если или, что более вероятно, когда один из этих противников США решит их атаковать. Эти парни оказались в одной из самых опасных точек на планете, где обстановка очень сложная и стремительно развивается», — подчеркнула в интервью The New York Times Дженнифер Кафарелла, директор по исследованиям вашингтонского Института изучения проблем войны.



Опасения американского командования ещё больше возросли, когда на фоне турецкого вторжения в северные районы Сирии президент США Дональд Трамп приказал в октябре вывести из страны тысячу американских военнослужащих, поясняет автор. А несколько недель спустя Белый дом одобрил план Пентагона оставить примерно 500 военнослужащих на нескольких блокпостах вокруг города Дейр-эз-Зор с целью выявления и уничтожения террористов. По словам американских военных чиновников, хотя Трамп заявил, что американские войска присутствуют там «для охраны месторождений нефти», реальность такова, что американцы фактически продолжают осуществлять свою прежнюю миссию — преследуют оставшиеся вооружённые формирования террористов.



И когда в начале октября основные американские войска отступили, среди оставшегося контингента был распространён документ из Пентагона, в котором их «предупреждали о предстоящих сложностях», пишет The New York Times. Как отмечалось также в этом документе, один экземпляр которого попал в руки журналистов, «сложность» обстановки, в которой находятся американские войска на севере Сирии, за последнее время ещё больше возросла, поскольку «многочисленные противостоящие группировки и участники постепенно наращивали свои силы в прилегающих районах». Причём данное предупреждение было лишь одним из множества военных сообщений, характеризующих военную операцию Турции и передвижения российских военных формирований, отмечается в статье.



Проблема усугубляется тем, что до того момента, как поддерживаемые Турцией войска вошли на территорию на севере Сирии, которую ранее контролировали американцы, между военными России и США на протяжении трёх лет сложилась своя рабочая система по координации военных операций в этой части страны, сообщает The New York Times. Для этого представители обеих стран использовали специальную «горячую линию» оперативной связи, созданную для предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций, и задействовали отдельную группу планирования и специальные карта и схемы, что позволяло чётко ориентироваться на местности даже в сложных условиях зоны боевых действий.



Однако появление сотен вооружённых формирований, поддерживаемых Турцией, нарушило эту устоявшуюся систему, подчёркивает автор. Одним из ярких примеров этого стал «случайный обстрел» турецкими войсками территории в районе американского блокпоста вблизи турецко-сирийской границы в начале октября. В одном из военных документов, попавших после этого обстрела в распоряжение журналистов The New York Times, американские чиновники напрямую пишут, что «не могут исключить» вероятности того, что турецкие военные «вновь допустят ошибку» и не учтут действующее расположение американских сил, говорится в статье. По словам источников из Пентагона, турецкие военные при этом зачастую не дают чётких команд вооружённым отрядам, которые поддерживает Турция.



Не случайно глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи недавно заявил в интервью, что «защита нефтяных месторождений» американскими силами может в конечном итоге привести к возникновению более серьёзной угрозы, учитывая, что обстановка в зоне боевых действий на севере Сирии постоянно меняется. Речь идёт об «угрозе» со стороны сирийской правительственной армии в районе к западу от Евфрата, поясняет автор. «Я ожидаю, что в какой-то момент сирийский режим выйдет на эту территорию», — подчеркнул генерал Маккензи.



По словам генерала, оставшиеся на севере Сирии американские войска по-прежнему могут проводить «эффективные» контртеррористические операции, которые возобновились в прошлом месяце после активизации террористов. Он также подчеркнул, что у США есть «мощный потенциал» для проведения разведывательных операций и боевая авиация для защиты американских войск, а также выполнения при необходимости задач по нанесению удара по террористам. «У нас есть все, что нам необходимо», — заверил в интервью генерал Маккензи.



Между тем предположения о том, что сирийские войска могут вновь попытаться отбить эту территорию у американцев, высказывались уже не раз, говорится в статье. В частности, в феврале 2018 года отряд сирийских правительственных сил численностью около 500 человек при поддержке десятка танков и «российских наёмников» атаковал газоперерабатывающий завод в районе города Дейр-эз-Зор, пишет The New York Times. Находившиеся в этом районе американские «силы специальных операций» совместно с курдскими вооружёнными отрядами нанесли при поддержке американских ВВС ответный удар, в результате погибли сотни человек.



«Длившийся на протяжении нескольких часов бой стал для других сил ополчения в регионе чётким сигналом о том, что американцы будут защищать формирования своих партнёров», — сообщается в статье. Однако спустя полтора года, после «многомесячной политической неразберихи» в Вашингтоне и согласия Трампа на вторжение Турции, остаётся неясным, будут ли оставшиеся в Сирии американские войска и дальше продолжать сражаться, как они это делали в прошлом, отмечает The New York Times. Неназванные представители Пентагона также пояснили журналистам, что боевые машины пехоты (универсальные гусеничные платформы) «Брэдли» были отправлены в Сирию только для «демонстрации решимости», и это ещё не означает, что это подкрепление обязательно начнут использовать против сирийской правительственной армии, заключает автор.