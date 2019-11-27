Le Point: туристы вместо солдат — Россия организует экскурсионные поездки в Сирию

Две российские туристические компании предлагают недельные туры по главным достопримечательностям Сирии, в которой уже восемь лет идёт война, пишет Le Point. Хотя туроператоры и посол Дамаска утверждают, что россиянам не о чем беспокоиться, французская газета отмечает, что страна сильно пострадала во время боевых действий и ещё не успела восстановить свои памятники истории и культуры.

Российские туроператоры не теряют времени зря — с недавних пор в их каталогах фигурирует Сирия, сообщает Le Point. Туристам предлагается провести неделю в этой стране, опустошённой восьмилетней войной, в результате которой погибло около 370 тыс. человек, а 3 млн переехали или стали беженцами. В то же время на севере страны продолжаются бои.

Как рассказывает французская газета, два турагенства — «Миракль» и «Килиманджаро» — предлагают своим клиентам экскурсионные туры по €1500, к которые входит посещение Дамаска, Алеппо, Пальмиры и Седная. С июля этого года из Москвы в столицу Сирии можно долететь прямым рейсом. Компания «Килиманджаро» в этом году уже отправила туда 50 туристов, а «Миракль» собирает свою первую группу из 15 человек в марте следующего года. «Мы пытаемся их убедить, даже если спрос невысок, а беспорядки ещё не утихли», — объяснил РИА Новости менеджер Виктор Комин. Агентства ставят целью вернуться к ежегодному туристическому потоку в 3 тыс. человек, как до начала гражданской войны в 2011 году. Посол Сирии в Москве уверяет, что путешественники «могут спокойно посещать исторические памятники и пляжи Латакии».

Однако сирийские достопримечательности, отмечает издание, сейчас скорее напоминают поле боя. Напрасно туристические компании заверяют клиентов, что музей в Алеппо снова открыт: тысячелетний памятник истории значительно повреждён. По данным ЮНЕСКО, 30% старого города полностью уничтожили бомбардировки правительства по укреплениям восставших, а оставшейся части нанесён серьёзный урон. Пальмира, античная «жемчужина» в пустыне, которая является объектом всемирного наследия, также не в лучшем состоянии: после разрушения Триумфальной арки, которой свыше 2 тыс. лет, и храма Бэла силами «Исламского государства»*, реставрационные работы едва начались. Кроме того, джихадисты до сих пор продолжают терроризировать регион: в сентябре сирийская армия сражалась с несколькими десятками боевиков, засевших в природных гротах к востоку от города.

Одним из пунктов туристической программы значится город Седная, расположенный в 30 км от Дамаска. Репутацию ему обеспечили не уцелевшие религиозные здания, а военная тюрьма, ставшая концлагерем. По данным организации Amnesty International, в период с 2011 по 2015 годы здесь втайне было повешено 13 тыс. оппозиционеров. «Правда, — замечает газета, — туристы ничего об этом не узнают», а приставленные к экскурсионным группам сотрудники службы безопасности Сирии никогда не расскажут о проходивших здесь казнях. Вместо этого посетителей поведут любоваться на православный монастырь, основанный императором Юстинианом.

«Для россиян нет никаких серьёзных рисков», — считает нужным подчеркнуть представитель компании «Миракль». И это действительно так: «в Сирии, — пишет Le Point, — Россия чувствует себя как дома». Переброска 63 тыс. русских солдат позволила спасти режим Башара Асада, а Путин теперь считается крёстным отцом этой страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.