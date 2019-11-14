Euronews: всемирная выставка показала новые тенденции туризма — гости стремятся «сойти за своих»

На проходившем в Лондоне крупнейшем международном слёте представителей туристической отрасли в этом году лидировали предложения, позволяющие гостям погрузиться в быт принимающей страны и на время «стать своими», передаёт Euronews. В этом ежегодном мероприятии приняли участие тысячи профессионалов, продвигающих самые разные маршруты для путешествий, и их опыт показывает, что спрос на характер туруслуг во всём мире действительно меняется.

ДЕЙМОН ЭМБЛИНГ, корреспондент Euronews: Здравствуйте! И добро пожаловать в наш специальный выпуск, посвящённый прошедшему в Лондоне международному слёту представителей туротрасли World Travel Market. В мероприятии участвовали тысячи специалистов из сектора путешествий и профессионалов, продвигающих самые разные маршруты — от экзотических островов до мегаполисов и столиц. Мы познакомимся подробнее с некоторыми направлениями.



Сейшелы — архипелаг в западной части Индийского океана, объединяющий 115 островов. Здесь гостей ждут кристально чистая вода, белоснежные пляжи и самые разные форматы досуга.



ШЕРИН ФРЭНСИС, управление по туризму Сейшельских островов: Люди, приезжающие в отпуск, хотят новых переживаний и впечатлений, хотят глубже узнать новое для них место, понять, что это за страна, как она живёт. Вот почему мы предлагаем не только фешенебельные отели, но и возможность пожить так, как живут сами островитяне! Вы можете поселиться поблизости от местной семьи и сами вести хозяйство — или же занять гостевой домик с обслуживанием. Так или иначе, вы почувствуете обыденный ритм жизни Сейшел, полюбите свежую рыбу на гриле. Вы узнаете о каких-то мелочах, которые на более крупном курорте могут от вас ускользнуть.



Филиппины — ещё одна островная страна, делающая ставку на иностранных туристов. Государство с богатой и многослойной историей, настоящий сплав азиатского, европейского и американского влияний. Местный турсектор непрестанно совершенствует услуги по приёму гостей, приезжающих за новыми впечатлениями и оздоровлением.



РОБЕРТО АЛАБАДО, ведомство по развитию туризма Филиппин: У нас есть специальные фермы для тех, кто желает похудеть. Если вы не едите мяса, там вам предложат вегетарианское меню. Ещё у нас есть курорты, где можно сочетать программу оздоровления с дайвингом. Дайвинг сегодня — одна из визитных карточек Филиппин, мы предлагаем гостям действительно лучшие в мире зоны погружения! Вы определяете тип времяпрепровождения: идёт ли речь о фридайвинге, нырянии с аквалангом — или, может быть, вы хотите исследовать затонувшие суда, увидеть акул, например, китовых... Решайте! А организация за нами, на Филиппинах.



Япония также делает ставку на оздоровительный туризм. Отдохнуть от суеты, обрести гармонию с природой... В Стране восходящего солнца гостям всё чаще предлагают отойти от привычных туристических маршрутов в пользу неспешного вдумчивого отдыха.



МЭТЬЮ ДЖОСЛИН, национальная турорганизация Японии: Разумеется, у нас вы можете познакомиться с незабываемыми культурными символами, такими как гейши и самураи. Одновременно мы хотим привлечь ваше внимание к нашим горнолыжным курортам. Многие не знают, что в Японии — самая высокая в мире концентрация таких курортов! И не случайно: ведь горы занимают 70 процентов ландшафта страны. Это феноменальная цифра! В Японии можно заниматься подводным плаванием, спортом на открытом воздухе. Здесь идеальная среда для оздоровления тела и души — возьмите путешествия, медитацию с монахами в горах, посещение храмов. Это расслабляющая, гармонизирующая сторона Японии.



Черногория — страна, заслуженно гордящаяся разнообразием своих пейзажей. Она относительно недавно пополнила перечень популярных туристических направлений: в Черногорию едут и любители моря, и те, кого привлекают горы, пеший туризм, спорт.



ПАВЕЛ РАДУЛОВИЧ, министр туризма Черногории: Ежедневная жизнь и история переплетены в Черногории — и это составляет её суть. Наша страна отличается беспрецедентной красотой. У нас находится единственный фьорд в Средиземном море, второй по глубине каньон в мире. Приезжайте посмотреть на наши красоты: на наши пляжи, реки. Здесь столько способов провести отпуск! Вы можете пойти на яхте, можете плавать, можете отправиться в поход или покататься на лыжах. Перед вами — огромный выбор на довольно маленькой территории.



ДЕЙМОН ЭМБЛИНГ: Столько возможностей исследовать мир! Выставка World Travel Market в Лондоне даёт представление о впечатлениях, которые ждут вас в том или ином уголке света. Спасибо, что были с нами! На этом мы прощаемся.



Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.