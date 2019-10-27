Yle: не напугать, а привлечь — Финляндия открывает новый КПП на границе с оглядкой на российских туристов

Финляндия открыла новый пункт пересечения границы в муниципалитете Париккала, который славится своим пугающим парком скульптур, пишет Yle. Тем не менее, как отмечает портал телерадиокомпании, власти коммуны хотят не напугать российских туристов, а, наоборот, привлечь их, что придаст серьёзный импульс местной экономике.

Открытие нового пункта пересечения границы в финском муниципалитете Париккала может повысить его привлекательность среди российских туристов, пишет Yle.

Для населённых пунктов на восточной границе КПП — это гарантированный источник дохода, ведь в приграничные магазины нередко наведываются российские туристы, что создаёт дополнительные возможности для бизнеса и налогообложения. На данный момент россияне делают покупки в таких населённых пунктах как Ваалимаа, Лаппеенранта, Иматра и Тохмаярви — то есть там, где есть КПП.

Скоро пункт пересечения границы появится и в Париккала, которая до того привлекала туристов лишь одной достопримечательностью — парком скульптур. При этом парк попал в топ-двадцать самых пугающих туристических мест по версии журнала Conde Nast Traveler.

Однако теперь, как отмечает Yle, туристов хотят не пугать, а совсем наоборот, привлекать в коммуну всеми доступными способами. В частности, решение об открытии международного КПП городской совет принял ещё в 2014 году.

«У нас большие ожидания в связи с этим проектом. В регионе уже сейчас поднялась активность: поступает много запросов о потенциальном строительстве. Даже если говорить только о самом КПП — нужна инфраструктура, дороги и тому подобное, но также нужны магазины, нужны подсобные помещения и прочее», — заявил по этому поводу член правления союза предпринимателей Париккалы Урпо Валкеапяя.

Фирма Laatokan Lankku, которая занимается переработкой древесины — это хороший пример того, как близость к границе влияет на занятость в небольшой финской коммуне. Компания была основана в конце 90-х после того, как в Париккала открыли временный КПП для грузового движения.

«Никакой лесопилки здесь бы не было, если бы не сотрудничество с русскими», — подчеркнул директор фирмы Пекка Пааккинен.

Открытие КПП в Париккала означает, что границу смогут пересекать также обычные граждане. В муниципалитете уверены: российские туристы быстро найдут дорогу в регион. Лишь в 70 км от него простирается Сайменский регион, который традиционно привлекает путешественников.

В Париккале полагают, что особенно новые современные дороги привлекут петербургских туристов. При этом новая дорога должна привлекать путешественников не только в Финляндию, но и на ладожское побережье, где недавно был открыт национальный парк.

В Париккала считают, что оба озёрных региона — Сайменский и Ладожский — смогут образовать единую зону, которая с течением времени превратится не только в туристический магнит, но и будет привлекать как финских, так и российских бизнесменов, подытоживает Yle.