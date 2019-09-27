Yle: нарушителей границы с Россией финны будут отслеживать с помощью дронов

В Финляндии начинают применение новых технологий, помогающих охране границы с Россией. Как сообщает Yle, с помощью беспилотников, оснащённых камерами, в диспетчерском пункте погранслужбы теперь могут следить за передвижениями объектов в лесу ещё до того, как до места доедут пограничники.

На финляндско-российской границе начинают применение новых технологий, помогающих охране территории. Как пишет Yle, пограничный округ Юго-Восточной Финляндии тестирует систему, которая автоматически начинает следить за движением человека, незаконно пересёкшего государственную границу.

Как отмечает издание, недалеко от города Иматра стоит прибор, похожий на пикап. Когда сенсоры датчика замечают движение, открывается откидная крыша и в воздух поднимается дрон диаметром около одного метра. Благодаря беспилотному летательному аппарату, оснащённому камерами, в диспетчерском пункте погранслужбы могут следить за передвижениями объекта в лесу ещё до того, как до места доедут пограничники.

Новая техника помогает пограничникам особенно тогда, когда кто-нибудь незаконно пересекает границу в лесу. С помощью искусственного интеллекта камера опознаёт людей и транспортные средства, а при необходимости начинает следить за их движением. Одним из преимуществ дронов является их скорость. Беспилотник может быстро пролететь несколько километров.

«Дронами удобно патрулировать обширные территории или осуществлять контроль в ситуации, когда на машине не доехать. Мы просто останавливаемся и поднимаем в воздух дрон, который полетит туда, куда надо. Разница существенная, что касается скорости. Дроны преодолевают путь в несколько километров в один миг, в то время как пешком на это ушло бы минут 15», — рассказал изданию офицер Тапани Пулкка из штаба пограничного округа Юго-Восточной Финляндии.

В будущем планируется увеличить число дронов, применяемых для контроля за внешними границами ЕС. Это приведёт к огромному наплыву фотографий в систему пограничного контроля. Для успешного применения новой системы необходимо развить искусственный интеллект, способный выбирать из массы фотографий только содержащие важную для пограничников информацию.