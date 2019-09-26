Euronews: крах Thomas Cook влетит европейским туристам в копеечку

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03:00 Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.

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