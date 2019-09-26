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Euronews: крах Thomas Cook влетит европейским туристам в копеечку
Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook нарушило планы миллионов человек, включая тех европейцев, кто ещё только планировал отпуск. Но теперь стоимость туров резко подскочила — цены авиабилетов на Крит уже выросли втрое, в результате зарубежный отдых для многих становится недоступным. Туроператоры опасаются, что негативные последствия краха Thomas Cook будут ощущаться в течение всего следующего сезона, передаёт Euronews.

Банкротство Thomas Cook нарушило планы миллионов туристов — не только тех тысяч человек, чьи бронирования были отменены, но и тех, кто только собирается взять отпуск. Дело в том, что из-за краха старейшего британского туроператора цены на билеты и отели стремительно растут.

МИХАЛИС ВЛАТАКИС, глава Союза туроператоров на Крите: Когда нет самолётов и нет мест на рейсах — вполне логично, что цены будут расти. К примеру, цены на авиабилеты из Англии на Крит сейчас в три раза выше тех, что были до банкротства.

СЕМЕЛА ТУХТИДУ, корреспондент Euronews: Туристические агенты на Крите констатируют, что цены на турпакеты уже взлетели до небес. Даже если будут выплачиваться компенсации, отпуск для семьи из четырёх человек сейчас просто недоступен!

Греческие острова считаются доступным местом для отдыха, позволить который может себе большинство европейских семей. В это время года отдыхающие обычно покупают 10-дневные туры на Крит, стоимость которых варьируется от 400 до 800 евро на человека.

ТУРИСТКА: Мы хотим провести десять дней в Пископьяно. Мы зарезервировали апартаменты с завтраком по цене 480—490 евро, всё включено.

ТУРИСТ: Мы забронировали всё ещё два-три месяца назад, и отель нам нравится. Мы знаем, что вернёмся домой, и это главное для нас! Мы проведём девять дней здесь. И заплатили около 800 евро за человека.

Туроператоры опасаются, что негативные последствия краха Thomas Cook будут ощущаться в течение всего следующего сезона. Управляющие отелями в Греции изо всех сил пытаются оставаться на плаву, вынужденно снижая цены, чтобы не допустить спада туристического потока.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.

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Euronews Франция Европа
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