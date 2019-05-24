Focus Online: брексит привёл к банкротству одной из крупнейших британских сталелитейных фирм

Неопределённость, связанная с выходом Великобритании из ЕС, стала одной из причин банкротства сталелитейной компании British Steel — второго по величине производителя стали в Великобритании, пишет Focus Online. В частности, неясность вокруг даты и характера брексита вылилась в срыв сделок компании с европейскими партнёрами. Также отмечается, что в последнее время британская сталелитейная промышленность в целом находится в упадке.

В минувшую среду стало известно, что решением суда британская компания British Steel подлежит принудительной ликвидации, сообщает Focus Online. При этом ещё в 2016 году инвесторы надеялись на светлое будущее предприятия — однако неопределённость вокруг брексита, низкий спрос и высокие цены на сырьё привели вторую по величине сталелитейную компанию Великобритании к банкротству.

Таким образом, пишет издание, под угрозой оказалось 25 тыс. рабочих мест: непосредственно в самой British Steel занято 5 тыс. работников, а ещё работу могут потерять до 20 тыс. сотрудников фирм-поставщиков.

Согласно заявлениям представителей British Steel, одной из причин проблем компании стал брексит: они отметили, что из-за неопределённости, связанной с датой и характером выхода Великобритании из ЕС, были сорваны контракты с европейскими партнёрами.

По словам министра экономики Грега Кларка, британское правительство сделало всё возможное для спасения British Steel. Однако для финансовой помощи существуют строгие законодательные правила, отметил чиновник, поэтому удовлетворить требования фирмы (просившей государственных гарантий на сумму €85 млн) было бы незаконно.

Издание напоминает, что в своём нынешнем виде компания существует с 2016 года, когда частный инвестор Greybull Capital купил её у концерна Tata Steel. По словам представителей Greybull, они планировали вложить в British Steel £500 млрд, однако дополнительные трудности в виде брексита оказались непреодолимыми.

Британская сталелитейная промышленность находится в упадке с 70-х годов прошлого века, отмечает Focus Online. В 1997 году объёмы производства составляли 18,3 млн тонн, а в 2017-м — 7,5 млн тонн.