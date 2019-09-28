Independent: «исторический момент» — Саудовская Аравия открывает двери для туристов

Саудовская Аравия впервые начинает выдавать туристические визы иностранцам, при условии что они проявят скромность в одежде при посещении страны, сообщает The Independent. Отмечается, что, открывая королевство для туристов, Эр-Рияд надеется уменьшить зависимость экономики от нефтяной промышленности.

Саудовская Аравия впервые начнёт выдавать туристические визы для граждан 49 стран, стремясь диверсифицировать экономику и изменить восприятие королевства за рубежом, пишет The Independent.

«Открытие Саудовской Аравии для иностранных туристов — это исторический момент для нашей страны, — заявил министр туризма страны Ахмед Хатиб. — Приезжающие в страну туристы будут удивлены теми сокровищами, которые здесь есть: пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, яркая местная культура и захватывающая дух красота природы».

Как сообщается, туристам разрешат небольшие отступления от строгого дресс-кода, существующего в королевстве. В частности, женщинам не придётся надевать обязательные для местных жительниц абайю — длинное традиционное арабское женское платье с рукавами — и платок. И всё же для посещения страны им придётся выбирать «скромную» одежду, хотя в министерстве не уточнили, что именно выглядит скромно в глазах консервативных религиозных лидеров, правящих королевством.

Власти страны, ранее практически закрытой для туризма, рассчитывают, что к 2030 году турпоток будет составлять 100 млн человек в год. Помимо начала выдачи виз, власти также тратят миллиарды долларов, пытаясь с нуля создать туристический сектор. Так, большое внимание уделяется строительству новых гостиниц, роскошных островных курортов, тематических парков, сафари и благоустройству исторических достопримечательностей.

The Independent отмечает, что, помимо попытки снижения зависимости экономики страны от нефтяной промышленности, такие шаги, вероятно, также являются попыткой восстановить репутацию Саудовской Аравии и её фактического лидера — наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.