WSJ: Пентагон задумался о переброске на Ближний Восток дополнительной военной техники

Пентагон подумывает об отправке дополнительной военной техники на Ближний Восток, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии США, возможно, перебросят в регион дополнительные противоракетные батареи, истребители, средства наблюдения, чтобы укрепить своё военное присутствие.

Среди прочего, речь идёт о возможной отправке ЗРК Patriot, противоракетных комплексов THAAD и истребителей F-22, говорится в статье.

Кроме того, рассматриваются также меры по сохранению в Ближневосточном регионе авианосцев и других военных кораблей. Дополнительные силы не только укрепят оборону, но и продемонстрируют ещё более решительный настрой Вашингтона после недавней атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, которую, по мнению американских официальных лиц, устроил Иран.

Президент США Дональд Трамп в настоящий момент рассматривает различные варианты ответных мер.

Ожидается, что американский лидер и его советники по национальной безопасности проведут в пятницу очередную встречу, чтобы обсудить возможную реакцию на случившееся.

Дональд Трамп, однако, ранее заявлял, что хочет избежать военного столкновения, и даже говорил о желании сократить военное присутствие США на Ближнем Востоке.

Между тем американский госсекретарь Майк Помпео назвал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии «актом войны», подчеркнув при этом, что администрация Трампа заинтересована в мирном урегулировании ситуации.