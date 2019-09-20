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WSJ: Пентагон задумался о переброске на Ближний Восток дополнительной военной техники

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Министерство обороны США, возможно, перебросит на Ближний Восток дополнительную военную технику, в том числе противоракетные батареи и истребители, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, Пентагон задумался об этом шаге после недавней атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.
WSJ: Пентагон задумался о переброске на Ближний Восток дополнительной военной техники
Reuters
Пентагон подумывает об отправке дополнительной военной техники на Ближний Восток, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии США, возможно, перебросят в регион дополнительные противоракетные батареи, истребители, средства наблюдения, чтобы укрепить своё военное присутствие.
 
Среди прочего, речь идёт о возможной отправке ЗРК Patriot, противоракетных комплексов THAAD и истребителей F-22, говорится в статье.
 
Кроме того, рассматриваются также меры по сохранению в Ближневосточном регионе авианосцев и других военных кораблей. Дополнительные силы не только укрепят оборону, но и продемонстрируют ещё более решительный настрой Вашингтона после недавней атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, которую, по мнению американских официальных лиц, устроил Иран.
 
Президент США Дональд Трамп в настоящий момент рассматривает различные варианты ответных мер.
 
Ожидается, что американский лидер и его советники по национальной безопасности проведут в пятницу очередную встречу, чтобы обсудить возможную реакцию на случившееся.
 
Дональд Трамп, однако, ранее заявлял, что хочет избежать военного столкновения, и даже говорил о желании сократить военное присутствие США на Ближнем Востоке.
 
Между тем американский госсекретарь Майк Помпео назвал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии «актом войны», подчеркнув при этом, что администрация Трампа заинтересована в мирном урегулировании ситуации.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
теги
F-22 Patriot Ближний Восток Дональд Трамп Иран Майк Помпео Саудовская Аравия США
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