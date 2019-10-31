Wall Street Journal: японские туристы приехали на Курилы — но решить спор это не поможет

На Курильские острова приехали японские туристы, для которых подготовили специальную программу в рамках совместных экономических действий России и Японии, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее, как считает японский политолог, этот визит не повлияет на разрешение территориального спора двух стран, который длится десятилетия.

На Курильские острова прибыла группа японских туристов — этот визит стал частью новой российско-японской программы по разрешению вопроса о спорных территориях, пишет The Wall Street Journal. Как рассказывает издание, поездка будет продолжаться шесть дней, которые гости проведут на Кунашире и Итурупе — двух островах, «отобранных» СССР у Японии в 1945 году. В программу входит посещение музея народного творчества, православной церкви и обзорная экскурсия к мысу Чёртов Палец — узкого каменного пика в Японском море, который на 20 м вертикально возвышается над водой. По словам представителя Японского туристического агентства, организовавшего этот визит, тургруппа состоит из 44 граждан Страны восходящего солнца, из которых 11 работают в правительстве. Каждый путешественник заплатил свыше $2600.

Американская газета отмечает, что туристическая программа — это небольшой знак прогресса в нормализации отношений между Москвой и Токио, а также часть совместных экономических действий, о которых стороны договорились в 2016 году. Среди них также значатся разведение рыбы, выращивание овощей в теплицах, а также проекты в области ветроэнергетики и переработки отходов.

Как напоминает The Wall Street Journal, Курильские острова с давних пор подогревают конфликт между Россией и Японией. После Второй мировой войны страны так и не подписали перемирие из-за спорных территорий, которые стали символом национального суверенитета обеих стран, а любая уступка приобрела политическое значение. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал разрешение конфликта своим приоритетным направлением в комплексе мер по улучшению отношений с Москвой. В то же время Владимир Путин заявил о своём желании идти на компромисс, но одновременно занимает жёсткую позицию у себя дома, обещая сохранить контроль над островами и желая привлечь японских инвесторов. В сентябре 2018 года Путин и Абэ договорились рассмотреть совместное управление островами, при этом президент России даже предложил подписать соглашение без каких-либо условий к концу года, а затем определить статус острова.

Однако с тех пор переговоры зашли в тупик. Япония неодобрительно отнеслась к наращиванию Россией военной инфраструктуры на спорных территориях, а японские СМИ рассказали о планах Москвы по развёртыванию дополнительных ракетных систем на двух островах. Российские власти не подтвердили эту информацию.

Ранее в этом году Токио назвал визит премьер-министра Дмитрия Медведева на один из островов крайне досадным и оскорбительным для жителей Японии. В ответ глава МИД России Сергей Лавров снова подчеркнул, что Япония должна признать Курилы частью России в качестве отправной точки переговоров, что отказывается делать Токио.

Что касается визита японских туристов, издание приводит мнение Акихиро Ивасита, политолога из Университета Хоккайдо. Он считает, что эта туристическая программа вряд ли окажет какое-либо влияние на решение вопроса, однако «впервые простые люди, которые не являются бывшими жителями и не участвуют в решении территориального конфликта… приехали на острова», поэтому такая поездка «сама по себе интересна».