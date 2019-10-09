Mainichi: Япония отложила пробную экскурсию на Курилы по просьбе Москвы

Японское правительство сообщило, что пробную экскурсию на Кунашир и Итуруп пришлось отложить после обращения российской стороны. Представители Токио не раскрыли, чем именно вызвана отсрочка, но заверили, что попытаются договориться с Москвой о новой дате «как можно скорее», пишет Mainichi Shimbun.

Пробную японскую экскурсию на «удерживаемые Россией» Курильские острова пришлось отложить в последнюю минуту по просьбе Москвы. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Японии, пишет Mainichi Shimbun.

Шестидневный тур должен был стать частью совместной японско-российской экономической деятельности на «спорных островах». Эта инициатива призвана выстроить доверительные отношения между странами и создать предпосылки для решения давнего территориального спора, поясняет издание.

Накануне российская сторона сообщила представителям Японии о своём желании перенести запланированный на эту неделю тур, заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Акихиро Нисимура. При этом чиновник отказался раскрывать причину отсрочки, отмечает Mainichi Shimbun.

Первоначально около 50 японцев, включая членов правительства, должны были отправиться на Кунашир и Итуруп в рамках безвизовой программы. Им предстояло посетить несколько достопримечательностей, в том числе вулкан, православную церковь и горячий источник.

По словам Нисимуры, несмотря на перенос сроков, Япония попытается назначить новую дату тура «как можно скорее». «Нам не терпится продолжить содействовать совместной экономической активности и переговорам по мирному соглашению», — добавил он.

Спор о принадлежности четырёх островов, которые Токио называет «северными территориями», на протяжении многих лет не даёт странам подписать мирный договор. Япония настаивает, что по итогам Второй мировой эти острова были «незаконно захвачены» СССР, но Москва считает этот «захват» легитимным, подчёркивается в статье.

В ноябре прошлого года премьер-министр Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин договорились ускорить переговоры по заключению мирного соглашения. Но с тех пор надежды на существенный прогресс «сошли на нет из-за глубоких расхождений по территориальному вопросу», считает издание.