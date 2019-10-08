Japan Times: японцы отправятся в пробный тур по спорным Курильским островам

На этой неделе Япония отправит пробную обзорную экскурсию по двум из четырёх Курильских островов. Этот тур, для которого гражданам Страны восходящего солнца впервые не понадобятся российские визы, проводится в рамках совместной экономической деятельности Токио и Москвы на «спорной территории», пишет The Japan Times.

На этой неделе Япония запустит пробную обзорную экскурсию по двум из четырёх «удерживаемых Россией» островов. Тур будет проходить с 9 до 16 октября, пишет The Japan Times со ссылкой на заявление правительства.

По информации издания, в экскурсии примут участие 50 японцев, среди которых будут как представители МИД, так и обычные туристы. Всё это является частью российско-японской совместной экономической деятельности на «спорных» Курильских островах.

После визита в город Немуро, расположенный на Хоккайдо, участники поездки отправятся на Кунашир и Итуруп. Их маршрут будет включать посещение вулкана и местные японские кладбища.

О проведении тура президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились летом этого года. Граждане Японии впервые смогут посетить любой из «спорных» островов для осмотра достопримечательностей без российской визы, отмечает издание.

Японское правительство надеется, что пробная экскурсия поможет установить возможные трудности. Токио планирует начать полноценные туры на острова уже в начале весны следующего года, подчёркивает издание.

Острова были «захвачены» у Японии Советским Союзом в конце Второй мировой. Территориальный спор помешал Токио и Москве заключить мирный договор о формальном прекращении военных действий, напоминает The Japan Times.