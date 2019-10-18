Mainichi Shimbun Оригинал

Mainichi: «хорошая идея» от губернатора Токио — провести соревнования на Южных Курилах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из-за планов МОК перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе из японской столицы в более прохладную префектуру Хоккайдо, губернатор Токио Юрико Коикэ язвительно предложила провести состязания на Южных Курилах. Как сообщает Mainichi Shimbun, политик заявила, что устроить «праздник мира» на российских островах, на которые претендует Япония, — хорошая идея.
Mainichi: «хорошая идея» от губернатора Токио — провести соревнования на Южных Курилах
Reuters

Губернатор Токио Юрико Коикэ явно была не рада, когда узнала, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые должны были пройти в японской столице в период Олимпиады 2020 года, в  другое место, пишет Mainichi Shimbun.

По мнению МОК, состязания такого рода должны проводиться в местности с более прохладным климатом, чем в Токио. Так что есть немалая вероятность, что марафон и спортивную ходьбу перенесут в самую северную префектуру Японии — Хоккайдо.

Выступая на съезде Конфедерации профсоюзов Японии 17 октября, губернатор отметила, что новости о возможном переносе соревнований стали большой неожиданностью. Затем Коикэ иронично предложила организаторам Олимпиады провести состязания в наиболее прохладном месте: «Если уж говорить о прохладных местах, надеюсь, кто-нибудь из Конфедерации профсоюзов выступит с предложением провести соревнования на северных территориях*».

«Премьер-министр Синдзо Абэ и президент (организационного комитета «Токио-2020». — ИноТВ) Ёсиро Мори очень близко общаются с российским президентом Владимиром Путиным, так что, думаю, это хорошая идея — почему бы нам не провести праздник мира на северных территориях», — приводит Mainichi Shimbun слова Юрико Коикэ.

Как отмечает издание, губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки заявил, что столица его префектуры, Саппоро, готова провести у себя марафон и состязания по спортивной ходьбе.

* «Северными территориями» японцы называют Южные Курилы, которые, как утверждает Токио, «оккупировал» Советский Союз (прим. ИноТВ).

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Mainichi Shimbun Япония Азия
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