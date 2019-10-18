Mainichi: «хорошая идея» от губернатора Токио — провести соревнования на Южных Курилах

03:00 Эрдоган назвал встречу с Путиным «этапом реализации шагов по Сирии» Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным как новый этап реализации шагов в отношении сирийского вопроса.

03:00 Лукашенко рассказал об экономической войне против Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Минска была развёрнута экономическая война.

03:00 Тедеско отреагировал на обложку газеты, на которой его изобразили в виде Джокера Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал обложку одной из газет, на которой он изображён в образе Джокера.

03:00 «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

03:00 В ДНР заявили об уничтожении украинскими военными беспилотника ОБСЕ Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ.

03:00 Боец UFC Ортега: если Нурмагомедов победит Фергюсона, пусть дождётся меня Американский боец смешанного стиля Брайан Ортега поделился ожиданиями от возможного боя между соотечественником Тони Фергюсоном и действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 Лукашенко: Белоруссия не ставила цели вступления в ЕС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не ставил цели вступить в Евросоюз.

03:00 В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.

03:00 Эрдоган опроверг продолжение обстрелов в зоне операции в Сирии Сообщения о продолжении обстрелов в зоне турецкой операции в Сирии являются дезинформацией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

03:00 В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.

03:00 Валуев ответил украинскому футбольному болельщику, оскорбившему Россию Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на резкое сообщение украинского болельщика по поводу выхода сборных России и Украины в чемпионат Европы 2020 года.

03:00 Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.

03:00 В ЛНР прокомментировали заявление Киева о принятии законов по амнистии Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник прокомментировал заявление Киева о принятии всех законов по амнистии в рамках выполнения Минских соглашений.

03:00 На Украине приступили к аудиту всех государственных шахт Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что ведомство приступило к проведению аудита всех государственных шахт.

03:00 Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард председателем ЕЦБ Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского центробанка (ЕЦБ). Об этом говорится в распространённом итоговом заявлении саммита.

03:00 Российский боец MMA Хайбулаев потерпел первое поражение в карьере Российский боец смешанного стиля Мовлид Хайбулаев потерпел первое поражение в карьере, проиграв нокаутом американцу Даниэлю Пинеде на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Лас-Вегасе.

03:00 Россия получила новые доказательства принадлежности арктического шельфа Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.

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03:00 СМИ сообщают о проникновении протурецких групп в сирийскую провинцию Вооружённые группы, поддерживаемые турецкими властями, проникли в сирийскую провинцию Хасака.

03:00 Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.

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03:00 Собор Саграда-Фамилия в Барселоне закрыли из-за протестов Собор Саграда-Фамилия в Барселоне закрыт из-за группы протестующих, которые заблокировали вход в здание. Об этом сообщило руководство собора.

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03:00 Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы в Facebook Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы на платформе одноимённой социальной сети.

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03:00 Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.

03:00 Брат не против сурового приговора для сестёр Хачатурян Арсен — племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, — не возражает, если суд вынесет им максимально суровый приговор.

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03:00 Кудерметова призналась, что была удивлена поддержкой болельщиков в матче со Свитолиной Россиянка Вероника Кудерметова высказалась о поддержке болельщиков во время матча второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве «ВТБ Кубок Кремля» с украинкой Элиной Свитолиной.

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03:00 «Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной «Газпром» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с украинской стороной. Об этом заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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03:00 Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.

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03:00 СМИ: Российский боец MMA перед боем проиграл $200 тысяч в казино Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян перед поединком на турнире Fight Nights Global в Сочи проиграл $200 тыс. в казино.

03:00 Генштаб ВС Украины вновь заявил о подготовке России к военной агрессии Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии.

03:00 В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя В Екатеринбурге злоумышленник совершил налёт на банк, при попытке его задержать погиб посетитель кредитного учреждения.

03:00 Конте оценил ситуацию с приёмом Албании и Северной Македонии в ЕС Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает «исторической ошибкой» отказ от начала процедуры приёма Албании и Северной Македонии в Евросоюз.

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