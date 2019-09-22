Daily Telegraph узнала о «возможном отстранении» России от Олимпиады в Токио

Российскую сборную могут исключить из Олимпийских игр 2020 года в Японии, утверждает The Daily Telegraph. По информации неких источников британского издания, Москву подозревают в том, что она якобы «сфальсифицировала» данные о допинг-пробах, переданные Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

России грозит исключение из Олимпийских игр следующего года в Токио*, утверждает The Daily Telegraph. По словам издания, страну подозревают в том, что она якобы «сфальсифицировала» данные московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

В WADA считают, что в течение 18 месяцев с этой информацией «проводились манипуляции», чтобы «сокрыть историческое и систематическое применение» запрещённых препаратов российскими спортсменами. Об этом британской газете сообщили некие анонимные источники.

Как ожидается, WADA обнародует свои выводы на встрече исполнительного комитета в Токио в понедельник. Там же будет обсуждаться «потенциальное повторное отстранение» Российского антидопингового агентства.

Затем Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит статус Федерации лёгкой атлетики России на встрече перед открытием чемпионата в Дохе. Восстановление страны в правах на этих соревнованиях, в которых не менее 29 российских спортсменов должны выступить под нейтральным флагом, выглядит маловероятным, считает издание.

Насколько известно The Daily Telegraph, новые доказательства «нарушений» появятся в течение следующих двух месяцев. Если подтвердится, что отправленные WADA данные были «подтасованы», то представляющие Россию спортсмены не смогут участвовать в Олимпиаде 2020-го.

Сообщения о «потенциальных манипуляциях» с данными московской лаборатории впервые появились в СМИ накануне. По мнению издания, речь, вероятно, идёт о пробах, взятых за период, указанный в докладе Макларена, который был опубликован в 2016 году и сообщал о якобы «причастности государства к использованию допинга» в России.

Данные хранились в лабораторной системе управления информацией. «Похоже, эти искажения были сделаны совсем недавно», — поведал Daily Telegraph источник в WADA.

По-видимому, заявленные «манипуляции» не осуществлялись с одобрения на государственном уровне. Но есть «свидетельства» того, что подобная практика «широко распространена и продолжает существовать». «Подделка» проб — попытка сделать так, чтобы «утвердившееся употребление допинга не так плохо, как оно было на самом деле», полагает издание.

В декабре комитет WADA по рассмотрению соответствия рекомендовал восстановить Российское антидопинговое агентство при условии, что власти страны предоставят достоверные данные из московской лаборатории. Деятельность Федерации легкой атлетики России также расследуется органом Athletics Integrity Unit, который представит свои выводы до запланированного заседания Совета IAAF в ноябре, напоминает The Daily Telegraph.