ОКР отреагировал на сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов назвал слухами информацию о возможном отстранении России от участия на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Об этом он заявил РИА Новости.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — сказал Выборнов.

Он отметил, что британские же издания делают подобные выводы на основе слов немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который рассказал о возможных манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее британские СМИ сообщили, что России грозит отстранение от ОИ-2020.