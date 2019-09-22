ОКР отреагировал на сообщения СМИ о возможном отстранении России от ОИ
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Об этом он заявил РИА Новости.
«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — сказал Выборнов.
Он отметил, что британские же издания делают подобные выводы на основе слов немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который рассказал о возможных манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.
Ранее британские СМИ сообщили, что России грозит отстранение от ОИ-2020.