Британские СМИ: России грозит отстранение от ОИ-2020

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Россия может лишиться права на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Британские СМИ: России грозит отстранение от ОИ-2020
  • РИА Новости

Как сообщает британское издание The Telegraph, россиян могут не допустить к соревнованиям из-за возможных манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

При этом не исключается и появление новых подозрений о нарушениях со стороны России.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории.

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