Британские СМИ: России грозит отстранение от ОИ-2020
- РИА Новости
Как сообщает британское издание The Telegraph, россиян могут не допустить к соревнованиям из-за возможных манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.
При этом не исключается и появление новых подозрений о нарушениях со стороны России.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.
Ранее WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории.