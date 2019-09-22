Британские СМИ: России грозит отстранение от ОИ-2020

Россия может лишиться права на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как сообщает британское издание The Telegraph, россиян могут не допустить к соревнованиям из-за возможных манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

При этом не исключается и появление новых подозрений о нарушениях со стороны России.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории.