WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории

Короткая ссылка
Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории
  • Reuters

«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчёт нашему исполнительному комитету в понедельник», — приводит слова представителя международной организации РИА Новости.

Он отметил, что итоги доклада будут оглашены сразу по окончании встречи.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, когда может быть решена судьба российской организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить