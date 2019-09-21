WADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.

«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчёт нашему исполнительному комитету в понедельник», — приводит слова представителя международной организации РИА Новости.

Он отметил, что итоги доклада будут оглашены сразу по окончании встречи.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, когда может быть решена судьба российской организации.