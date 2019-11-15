Guardian: месиво из общепита и сувенирных лавок — в Берлине задумались над реконструкцией «Чекпойнт Чарли»

За 30 лет после падения Берлинской стены легендарный контрольно-пропускной пункт «Чекпойнт Чарли» превратился в «месиво из сувенирных магазинов и ресторанов быстрого питания», пишет The Guardian. Местные власти всё никак не могут согласовать план по реконструкции исторического памятника. При этом времени остаётся всё меньше, рассказывает британское издание.

После падения Берлинской стены прошло 30 лет, пишет The Guardian. Одним из самых известных контрольно-пропускных пунктов на границе между восточной и западной частями Берлина остаётся «Чекпойнт Чарли». Но сейчас из исторического памятника он превратился в «месиво из сувенирных магазинов и ресторанов быстрого питания», рассказывает британское издание.

На бывшем КПП проще купить советскую шерстяную шапку или фляжку с надписью «Вы покидаете Американский сектор», чем действительно проникнуться драматической историей этого места, пишет британское издание. К тому же там очень тесно: туристические автобусы постоянно подвозят и отвозят туристов, повсюду гироскутеры и электросамокаты. Не стоит забывать и об оживлённом движении в центре Берлина. У властей города остаётся всё меньше времени для того, чтобы исправить ситуацию.

Политики всё ещё дорабатывают план по реконструкции района. На площади 1.2 га собираются построить музей холодной войны, жилые помещения, торговые зоны, а также создать открытое пространство для туристов. Но план понравился далеко не всем, продолжает The Guardian. Бывший статс-секретарь по вопросам культуры в федеральной земле Берлин Тим Реннер выступил категорически против строительства в этом месте жилых помещений. По его мнению, несмотря на нехватку жилплощади в Берлине, никто не захочет покупать квартиры в районе, который каждый день посещают 12 500 туристов.

Сам же он предлагает перекрыть автомобильное движение на участке улицы Фридрихштрассе рядом с «Чекпойнт Чарли» и заблокировать его двумя неработающими танками в качестве отсылки к берлинскому кризису 1961 года. Реннер также настаивает на создании больших открытых пространств для проведения арт-инсталляций и дискуссий. Есть и те, кто считает, что бывший КПП — лучшее место для музея холодной войны. Они убеждены, что в мире есть и более подходящие альтернативы. Если же политики не успеют согласовать план реконструкции до февраля 2020 года, то он будет «отложен в долгий ящик».