WP: США близки к тому, чтобы наказать Асада и его союзников за «военные преступления»

Очень скоро американский конгресс примет законопроект, который предусматривает санкции против правительства Башара Асада, а также его зарубежных сторонников, за «прошлые и продолжающиеся военные преступления» в Сирии, утверждает обозреватель The Washington Post Джош Рогин. По его словам, эта инициатива не только поможет наказать Дамаск, Тегеран и Москву, но и предоставит Вашингтону рычаги для поиска мирного решения затянувшегося ближневосточного конфликта.

Прошло более трёх лет с момента появления знакового законопроекта, который предусматривает принятие санкций против «режима Асада, России и Ирана за прошлые и продолжающиеся военные преступления в Сирии», и вот-вот будет окончательно принят конгрессом США. Так называемый акт Цезаря не только добьётся определённой справедливости для «жертв» сирийского правительства, но и может дать американским властям «рычаги давления» при поиске политического решения этого ближневосточного конфликта, пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин.

Ожидается, что Дональд Трамп подпишет Закон о национальной обороне 2020 года после того, как тот будет одобрен конгрессом не позднее этой недели. При поддержке обеих партий и палат парламента в этот документ был включён «Акт о защите гражданского населения в Сирии 2019». Он разрешает американским властям вводить санкции в отношении сирийских правительственных чиновников, военного руководства и всех тех, кто «несёт ответственность за более чем восемь лет массовых злодеяний Асада, военные преступления против невинного мирного населения и преступления против человечности», отмечает автор статьи.

Законопроект также затрагивает любых международных игроков, которые пытаются помочь сирийскому президенту отстраивать страну, до тех пор пока «он не прекратит истреблять собственный народ». Это означает, что США смогут вводить ограничения против любой компании, которая помогает Дамаску в энергетических, промышленных или строительных проектах. Иными словами, Асад «лишится средств на восстановление, а другие — возможности на этом нажиться», поясняет Рогин.

По его словам, из всего вышесказанного следует, что российские военные и компании могут попасть под санкции, если они каким-либо образом помогут Асаду. То же самое касается иранских союзников Дамаска. Администрация официально поддерживает законопроект и наверняка обеспечит его соблюдение.

Законопроект получил своё название в честь сирийского военного фотографа под псевдонимом Цезарь. Он сбежал из страны в 2013 году и опубликовал более 55 тыс. фотографий «пыток и убийств тысяч гражданских в печально известных тюрьмах Асада». Кадры, подлинность которых подтвердило ФБР, представляют собой «лишь небольшую часть» того, что Стивен Рапп, в то время посол Госдепа по военным преступлениям, называл худшей «машиной для убийств» со времён нацистов, напоминает Рогин.

Цезарь четырежды приезжал в Вашингтон с просьбой обратить внимание на жертв и добиться для них справедливости. Фотограф рассказал автору статьи, что его глаза наполнились «слезами надежды и оптимизма», когда он услышал о скором принятии законопроекта.

«Более чем восемь лет спустя жертвы жестокости Асада и их семьи стали на один шаг ближе к справедливости и (призванию виновных. — ИноТВ) к ответственности, — сказал он. — Я благодарен народу Соединённых Штатов в лице конгресса за воплощение американских ценностей свободы и прав человека».

Законопроект прошёл долгий путь. Он трижды принимался палатой представителей, в том числе и вопреки протестам администрации Обамы, но никогда не выносился на особое голосование в сенате.

Дамаск возвращает под свой контроль значительную часть Сирии, а политика администрации Трампа в отношении страны остаётся непоследовательной и хаотичной. Но с помощью этого законодательного акта можно будет попытаться «оказать давление на Асада и его партнёров, чтобы они остановили свои военные преступления, включая бомбардировки гражданских лиц, осады и искусственный голод, нападения на школы и больницы и многое другое», считает автор статьи.

Давний сторонник законопроекта конгрессмен Адам Кинзингер заявил Рогину, что Россия и Иран теперь столкнутся с «повышенными издержками за прямое участие в военных преступлениях Асада». «Хотя эти санкции не положат конец горестям и страданиям, причинённым войной в Сирии, и не вернут множество потерянных жизней, законопроект «Акт Цезаря» шлёт чёткий сигнал. Мы не будем закрывать глаза на эти злодеяния, и мы позаботимся о том, чтобы виновные заплатили за свои преступления», — подчеркнул политик.

«Мир не может забыть о преступлениях Асада и не должен нормализовать отношения с его режимом, — заявил журналисту высокопоставленный республиканец в палате представителей Майкл Маккол. — «Акт о защите гражданского населения в Сирии 2019» гарантирует, что с Асадом будут обращаться как с изгоем, каковым он и является».

«И если администрация склонится к этому, она могла бы использовать эти новые санкции и вынудить Асада, Россию и Иран добросовестно провести переговоры о политическом решении, которое обеспечит основы достойной жизни сирийского народа. Несмотря на восемь лет неудачной политики США в отношении Сирии, противостояние массовым злодеяниям по-прежнему является и нашим стратегическим интересом, и нашим моральным долгом», — заключает Джош Рогин.