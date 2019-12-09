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Times: вернувшихся из Сирии косовских ветеранов на родине судят как террористов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бывшие бойцы Армии освобождения Косова, которые ездили в Сирию для борьбы с войсками Башара Асада, теперь уголовно преследуются в собственной стране по обвинению в терроризме, пишет The Times. Некоторые критикуют эту практику, считая, что Приштина пытается подстроиться под «непостоянную политику» Вашингтона в сирийском вопросе, отмечает издание.
Times: вернувшихся из Сирии косовских ветеранов на родине судят как террористов
Reuters

Косовские ветераны, которые вместе с НАТО сражались против сербской армии, теперь уголовно преследуются в собственной стране как террористы после поездки в Сирию, пишет The Times.

Армия освобождения Косова (ОАК) вела партизанскую кампанию против Сербии при Слободане Милошевиче 20 лет назад. В первые годы сирийской гражданской войны многие бывшие бойцы движения присоединились к повстанцам, которые боролись с правительством Башара Асада, отмечает издание.

Один из них Нешат Бехлули утверждает, что на участие в конфликте его вдохновила не исламская идеология, а параллели, которые он провёл между войнами в Сирии и Косове. «Это был геноцид. Я чувствовал, что должен что-то сделать, когда увидел кадры, на которых танк Асада разрезал женщину пополам»,  вспоминает он.
 
Такого же мнения придерживалось косовское правительство. В августе 2013-го тогдашний министр иностранных дел страны Энвер Ходжай написал статью в журнале Foreign Policy, в которой призывал начать военное вторжение в Сирию и заверял, что его страна готова помочь противникам Асада. За год до этого лидеры сирийских повстанцев приезжали в Приштину на встречу с бывшим руководством ОАК и политиками, напоминает The Times.    
 
Однако когда в 2013-м Бехлули приехал в Сирию и вступил в повстанческую бригаду, его иллюзии были разбиты в пух и прах. «Я понятия не имел, в какую передрягу ввязываюсь, — говорит он.  В Косове всё было ясно: нашей целью было освобождение страны, и международные силы быстро отреагировали. Но в Сирии существовали разные группы, которые смешивались с иностранными участниками со всех концов света».
 
Он провёл в Сирии месяц и после возвращения предостерегал других от участия в конфликте. Тем не менее с тех пор он и другие вернувшиеся бойцы подверглись «жёсткому преследованию» на родине. Благодаря этой инициативе по борьбе с радикализмом косовское правительство получает миллионы евро в виде международной помощи. Но, по мнению критиков, власти не делают различия между экстремистами и теми, кто участвовал в войне по иным причинам.
 
Всего из Косова, население которого составляет 1,8 млн, на войну в Сирию и Ирак отправлялись 355 человек. Это вдвое меньше, чем из Британии, но больше, чем из любой другой страны по показателю на душу населения. Кроме того, 71 косовский ребёнок родился в самопровозглашённом «Исламском государстве»*, обращает внимание издание.
 
На сегодняшний день вернулись уже 242 человека. 110 из них в рамках апрельской правительственной операции косовские чиновники отправились в северо-восточную Сирию и опознали своих граждан, содержавшихся в курдских тюрьмах и лагерях. Власти Великобритании заняли противоположную позицию. Они спасают некоторых осиротевших детей боевиков ИГ, но в остальных случаях отказываются возвращать своих граждан из Сирии.
 
Оказавшись в Косове, дети получают психологическую помощь и дополнительные школьные занятия, чтобы нагнать сверстников, женщины проходят психологическую проверку и передаются суду или реабилитируются. Мужчин помещают в следственный изолятор, и против них возбуждает дела специальный прокурор в рамках стратегии, начатой в прошлом году.
 
«Их возвращение не обходится без риска. Это долгосрочное обязательство и программа, говорит глава правительственной контртеррористической инициативы Фатос Маколли.  Большинство признают себя виновными, поэтому получают более короткие сроки, но они всё ещё следуют радикальной идеологии».
 
Но те, кто, как Бехлули, вернулись раньше, также «угодили в сеть». Его арестовали в Косове в 2015 году и осудили по обвинению в терроризме. Он признал вину после того, как ему пообещали сократить срок.
 
Косовское правительство хватается за «непостоянную политику» США в отношении Сирии и пытается «взять числом», чтобы доказать, что оно борется с экстремизмом. Такого мнения придерживается аналитик Арбер Вокрри, работавший вместе с Бехлули над проектом дерадикализации.
 
«Когда в самом начале США поддерживали сирийскую оппозицию, то её поддерживало и косовское правительство. Затем, когда США и Британия отстранились, Косово опять бежит впереди паровоза, но в этот раз впадает в другую крайность»,  считает Вокрри. 
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Times Великобритания Европа
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