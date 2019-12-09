Times: вернувшихся из Сирии косовских ветеранов на родине судят как террористов

Бывшие бойцы Армии освобождения Косова, которые ездили в Сирию для борьбы с войсками Башара Асада, теперь уголовно преследуются в собственной стране по обвинению в терроризме, пишет The Times. Некоторые критикуют эту практику, считая, что Приштина пытается подстроиться под «непостоянную политику» Вашингтона в сирийском вопросе, отмечает издание.

Косовские ветераны, которые вместе с НАТО сражались против сербской армии, теперь уголовно преследуются в собственной стране как террористы после поездки в Сирию, пишет The Times.

Армия освобождения Косова (ОАК) вела партизанскую кампанию против Сербии при Слободане Милошевиче 20 лет назад. В первые годы сирийской гражданской войны многие бывшие бойцы движения присоединились к повстанцам, которые боролись с правительством Башара Асада, отмечает издание.

Один из них Нешат Бехлули утверждает, что на участие в конфликте его вдохновила не исламская идеология, а параллели, которые он провёл между войнами в Сирии и Косове. «Это был геноцид. Я чувствовал, что должен что-то сделать, когда увидел кадры, на которых танк Асада разрезал женщину пополам», — вспоминает он.

Такого же мнения придерживалось косовское правительство. В августе 2013-го тогдашний министр иностранных дел страны Энвер Ходжай написал статью в журнале Foreign Policy, в которой призывал начать военное вторжение в Сирию и заверял, что его страна готова помочь противникам Асада. За год до этого лидеры сирийских повстанцев приезжали в Приштину на встречу с бывшим руководством ОАК и политиками, напоминает The Times.

Однако когда в 2013-м Бехлули приехал в Сирию и вступил в повстанческую бригаду, его иллюзии были разбиты в пух и прах. «Я понятия не имел, в какую передрягу ввязываюсь, — говорит он. — В Косове всё было ясно: нашей целью было освобождение страны, и международные силы быстро отреагировали. Но в Сирии существовали разные группы, которые смешивались с иностранными участниками со всех концов света».

Он провёл в Сирии месяц и после возвращения предостерегал других от участия в конфликте. Тем не менее с тех пор он и другие вернувшиеся бойцы подверглись «жёсткому преследованию» на родине. Благодаря этой инициативе по борьбе с радикализмом косовское правительство получает миллионы евро в виде международной помощи. Но, по мнению критиков, власти не делают различия между экстремистами и теми, кто участвовал в войне по иным причинам.

Всего из Косова, население которого составляет 1,8 млн, на войну в Сирию и Ирак отправлялись 355 человек. Это вдвое меньше, чем из Британии, но больше, чем из любой другой страны по показателю на душу населения. Кроме того, 71 косовский ребёнок родился в самопровозглашённом «Исламском государстве»*, обращает внимание издание.

На сегодняшний день вернулись уже 242 человека. 110 из них в рамках апрельской правительственной операции — косовские чиновники отправились в северо-восточную Сирию и опознали своих граждан, содержавшихся в курдских тюрьмах и лагерях. Власти Великобритании заняли противоположную позицию. Они спасают некоторых осиротевших детей боевиков ИГ, но в остальных случаях отказываются возвращать своих граждан из Сирии.

Оказавшись в Косове, дети получают психологическую помощь и дополнительные школьные занятия, чтобы нагнать сверстников, женщины проходят психологическую проверку и передаются суду или реабилитируются. Мужчин помещают в следственный изолятор, и против них возбуждает дела специальный прокурор в рамках стратегии, начатой в прошлом году.

«Их возвращение не обходится без риска. Это долгосрочное обязательство и программа, — говорит глава правительственной контртеррористической инициативы Фатос Маколли. — Большинство признают себя виновными, поэтому получают более короткие сроки, но они всё ещё следуют радикальной идеологии».

Но те, кто, как Бехлули, вернулись раньше, также «угодили в сеть». Его арестовали в Косове в 2015 году и осудили по обвинению в терроризме. Он признал вину после того, как ему пообещали сократить срок.

Косовское правительство хватается за «непостоянную политику» США в отношении Сирии и пытается «взять числом», чтобы доказать, что оно борется с экстремизмом. Такого мнения придерживается аналитик Арбер Вокрри, работавший вместе с Бехлули над проектом дерадикализации.

«Когда в самом начале США поддерживали сирийскую оппозицию, то её поддерживало и косовское правительство. Затем, когда США и Британия отстранились, Косово опять бежит впереди паровоза, но в этот раз впадает в другую крайность», — считает Вокрри.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

