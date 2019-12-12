Newsweek: Иран пообещал направить флот к американским берегам

Заместитель командующего иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри объявил дату проведения и отправную точку манёвров «Пояс морской безопасности» с участием России и Китая. Он также заверил, что корабли исламской республики намерены вскоре бросить вызов западным «державам-гегемонам» и добиться присутствия в Атлантическом океане, сообщает Newsweek.

Высокопоставленный иранский военный раскрыл подробности первых трёхсторонних учений, в которых примут участие ведущие державы — Россия и Китай. Он также заявил, что корабли исламской республики «вскоре пересекут Атлантику в направлении США», передаёт Newsweek.

В интервью местным СМИ заместитель командующего иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что республиканский флот бросит вызов «проведённой державами-гегемонами линии в 12 тысяч миль», войдя в Атлантику. По его словам, ВМС страны уже проделывали это, совершая проход вокруг Африки, и намерены «вновь получить присутствие в Атлантическом океане, свободно плавать настолько далеко, насколько позволяет международное морское право».

Сайяри признался, что не может назвать точную дату выхода в Атлантику. Но он рассказал, что крупные манёвры «Пояс морской безопасности» с участием России и Китая начнутся 27 декабря, отмечает издание.

«Отправной точкой учений, который пройдут при участии ВМС Исламской Республики Иран и ВМФ России и Китая, станет третий военно-морской район в Конареке», — заявил контр-адмирал, имея в виду портовый город на юго-востоке страны. И внимание Запада, наверняка, будет приковано к попытке Тегерана «завоевать расположение двух восточных держав в условиях пересекающегося геополитического соперничества», рассуждает Newsweek.

Иран стремится усилить свою военно-морскую активность в связи с попытками США изолировать его экономически и политически. Администрация Трампа ввела против страны санкции после выхода из многосторонней ядерной сделки 2015 года. Другие подписанты соглашения — Китай, ЕС, Германия, Франция и Россия — продолжали поддерживать соглашение. Но Европе с огромным трудом удавалось выполнять свою часть договорённости из-за давления США, что вынудило Иран сократить свои обязательства.

Тем временем на жизненно важных торговых путях «назревали волнения», поскольку Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на танкеры и саудовские нефтяные объекты. Власти исламской республики отрицали обвинения, но захватили танкер под флагом США в июле. За несколько недель до этого Британия задержала в Гибралтаре иранский корабль по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставку нефти в Сирию, напоминает Newsweek.

Этот иранский корабль позже был освобождён. Именно он совершил путешествие вокруг Африки протяжённостью 12 тыс. миль, о котором говорил контр-адмирал Сайяри в недавнем интервью, поясняет издание.

Сайяри выступает за отправку иранских военных кораблей на запад как минимум с 2014 года. Ранее, будучи командующим ВМС исламской республики, он объявлял о развёртывании флотилии в Атлантическом океане.

Эта идея была подхвачена его преемником — действующим командующим иранских ВМС контр-адмиралом Хоссейном Ханзади и другими лидерами страны. Не так давно они обсуждали отправку боевых судов в Атлантику, чтобы укрепить отношения с Венесуэлой, отмечает издание.

На фоне растущей напряжённости Тегеран также пытается навести дипломатические мосты с соседями. В ответ на создание американцами «Международной структуры по безопасности на море», в которую уже вошли Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Британия, Иран пригласил близлежащие арабские государства в «Ормузскую мирную инициативу».

Пока проект Ирана получил поддержку только России и Китая. Предложенная Москвой Концепция коллективной безопасности для Персидского залива, которая предусматривает участие региональных стран и крупных мировых игроков, также не получила официального одобрения других государств, обращает внимание Newsweek.

В то время как Москва и Пекин срывают попытки Вашингтона «блокировать» Тегеран, администрация Трампа с удвоенной силой стремится ограничить его транспортные возможности. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций против крупнейшей иранской судоходной компании, которая, по его утверждению, занимается распространением оружия массового уничтожения.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер сказал, что развитием военно-морской коалиции и размещением дополнительного контингента в Саудовской Аравии США послали «чёткий сигнал Ирану, что международное сообщество не потерпит его злонамеренных действий». По словам чиновника, перед его ведомством стояла задача сплотить союзников для поддержания региональной стабильности. «Иран не должен принимать сдержанность Соединённых Штатов за нежелание дать решительный силовой отпор в случае нападения на наши войска или интересы», — предупредил он.