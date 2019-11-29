Daily Mail: Иран, Китай и Россия готовят «послание миру» — первые совместные учения

Тегеран, Пекин и Москва в ближайшее время проведут совместные учения на море, заявил адмирал ВМС Ирана Хуссейн Ханзади. Как сообщает Daily Mail, Ханзади подчеркнул, что манёвры «донесут до мира послание» о том, что иранско-китайско-российское сотрудничество развивается и что интересы трёх стран нужно принимать во внимание.

Иран, Китай и Россия «в ближайшем будущем» проведут первые совместные учения, которые будут организованы в северной части Индийского океана, сообщает Daily Mail со ссылкой на адмирала иранских ВМС Хуссейна Ханзади.

Согласно сообщениям иранских СМИ, Ханзади в своём официальном заявлении по случаю Дня иранского флота, отмечаемого в стране в честь морских побед Ирана во время Ирано-иракской войны, поведал, что учения были спланированы в прошлом месяце и что войска уже к ним готовы. Манёвры станут «посланием для всего мира», также подчеркнул иранский адмирал.

«Совместные учения нескольких стран, независимо от того, проходят они на земле, на море или в воздухе, указывают на значительное расширение сотрудничества. Именно такое послание [эти учения] и несут миру — что эти три страны достигли серьёзной стратегической точки в их отношениях», — цитирует Ханзади Daily Mail.

«Манёвры донесут до мира это послание и покажут, что любые операции по обеспечению безопасности на море должны учитывать интересы всех соответствующих стран, — также заявил Ханзади. — Мы не одобряем такую безопасность, которая существует в интересах только одной отдельно взятой страны и на строго определённый срок, тогда как безопасность остальных стран во внимание не принимается».

Летом этого года обстановка в Персидском заливе сильно обострилась: в регионе произошла целая серия нападений на нефтяные танкеры и объекты нефтепромысла Саудовской Аравии; ответственность за эти посягательства США возложили на Иран, напоминает обозреватель Daily Mail. В результате на Ближнем Востоке стала быстро нарастать напряжённость, что побудило Вашингтон, а также Лондон увеличить своё военное присутствие в регионе, говорится в материале издания.

Кроме того, в результате действий администрации американского президента Дональда Трампа, отказавшейся от «ядерной сделки с Тегераном» и вернувшей в действие санкции против страны, Иран принялся принимать собственные шаги по отказу от сделки и увеличивать мощности по обогащению урана, пишет автор. При этом европейские страны, помощи которых для преодоления американских санкций и спасения сделки просил Тегеран, не смогли предпринять никаких значимых мер в этом направлении. Эксперты предупреждают, что если Иран продолжит следовать тем же курсом, он сможет менее чем за год создать ядерное оружие, подчёркивается в статье.