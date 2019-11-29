Daily Mail: Иран, Китай и Россия готовят «послание миру» — первые совместные учения
Иран, Китай и Россия «в ближайшем будущем» проведут первые совместные учения, которые будут организованы в северной части Индийского океана, сообщает Daily Mail со ссылкой на адмирала иранских ВМС Хуссейна Ханзади.
Согласно сообщениям иранских СМИ, Ханзади в своём официальном заявлении по случаю Дня иранского флота, отмечаемого в стране в честь морских побед Ирана во время Ирано-иракской войны, поведал, что учения были спланированы в прошлом месяце и что войска уже к ним готовы. Манёвры станут «посланием для всего мира», также подчеркнул иранский адмирал.
«Совместные учения нескольких стран, независимо от того, проходят они на земле, на море или в воздухе, указывают на значительное расширение сотрудничества. Именно такое послание [эти учения] и несут миру — что эти три страны достигли серьёзной стратегической точки в их отношениях», — цитирует Ханзади Daily Mail.
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