Tagesspiegel: «бюджет сопротивления» — Иран бросил вызов «американскому врагу»

Иранский лидер Хасан Рухани представил на рассмотрение в парламент страны «бюджет сопротивления», и тем самым бросил вызов США, пишет Der Tagesspiegel. По словам президента Ирана, бюджет на следующий год должен продемонстрировать «врагу», что американские экономические санкции элементарно не работают.

Президент Ирана Хасан Рухани представил на рассмотрение в парламент страны «бюджет сопротивления», и тем самым бросил вызов Соединённым Штатам, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По словам иранского лидера, бюджет на следующий год должен продемонстрировать «врагу», что американские санкции не работают.

Рухани также заверил, что иранская экономика не рухнет и продолжит расти, несмотря ни на что. В частности, удастся это Ирану благодаря «инвестиции» из Российской Федерации в размере $5 млрд, уточнил президент.

В любом случае, продолжает автор статьи Томас Зайберт, новый бюджет «демонстрирует, что Ирану не грозит экономический крах и смена режима, несмотря на последние протесты против повышения цен на бензин и недовольство населения политикой Рухани».

При этом, подчёркивает журналист Der Tagesspiegel, американские санкции, безусловно, ударили по иранской экономике. По оценке Международного валютного фонда, в этом году экономика Ирана потеряет 10%.

«И тем не менее после того, как Соединённые Штаты вновь ввели экономические санкции, иранская экономика оказалась более стойкой, чем ожидали многие политики в Вашингтоне», — констатирует Зайберт.

По мнению автора, ситуацию с презентацией нового бюджета ни в коем случае нельзя назвать «напускным оптимизмом» со стороны иранского руководства.

«Ведь к американским санкциям иранцы как-никак уже привыкли», — поясняет журналист немецкого издания.